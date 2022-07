Bajan detenciones de migrantes en El Paso

Cuatro de cada diez migrantes detenidos durante junio por los agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso fueron mexicanos, quienes con 10 mil 610 aprehensiones superaron a los 7 mil 384 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

En total, durante el último mes se llevaron a cabo 26 mil 239 encuentros de migrantes que cruzaron la frontera por un puerto no autorizado, 24.25 por ciento menos que las 34 mil 642 detenciones ocurridas en mayo.

Sin embargo, los 204 mil 032 casos acumulados del año fiscal 2022 (octubre de 2021 a junio de 2022) representan un aumento del 50.8 por ciento respecto al mismo lapso del año fiscal 2021, cuando sumaron 135 mil 333 casos.

De acuerdo con los directores de los albergues de Ciudad Juárez, los connacionales son también la primera nacionalidad albergada en esta frontera, en espera de una excepción humanitaria que les permita solicitar asilo ante el gobierno de Joe Biden debido principalmente a la violencia que se vive en entidades del país como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Guanajuato, en donde han sufrido secuestros, extorsiones, amenazas y desapariciones.

La cifra de mexicanos también supera a las 8 mil 245 aprehensiones de migrantes de todos los países restantes, entre los que se encuentran personas provenientes de Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, India, Nicaragua, Turquía, Rusia y Ucrania.

Entre los 26 mil 239 cruces por el Sector El Paso registrados durante junio se encontraron 18 mil 693 adultos que viajaban solos o como parte de un grupo que no era su familia, principalmente de origen mexicano, además 4 mil 951 personas que cruzaron la frontera en unidad familiar y 2 mil 595 menores no acompañados.

En total, hubo 207 mil 416 encuentros a lo largo de la frontera terrestre con México, lo que significó también una disminución del 14 por ciento en comparación con mayo. Pero del total de los cruces detectados, 26 por ciento involucraron a personas que habían ingresado a Estados Unidos al menos una vez durante los últimos 12 meses, en comparación con una tasa promedio de reencuentro de un año del 15 por ciento que se tuvo en los años fiscales 2014 a 2019.

De acuerdo con CBP, la cantidad de personas extranjeras que se encontraron en todo el país en junio, sin documentos migratorios que les permitieran permanecer dentro de Estados Unidos, fue de 153 mil 379, 14 por ciento menos que la cifra del mes anterior.

“CBP continúa haciendo cumplir la ley de inmigración de los Estados Unidos y aplica consecuencias a quienes no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Las restricciones actuales en la frontera no han cambiado; los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste seguirán siendo expulsados, según corresponda, bajo la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Aquellos que no sean expulsados serán procesados bajo la autoridad de larga data del Título 8 y colocados en procedimientos de deportación”, informó ayer el Gobierno estadounidense.

Según el Título 42, aquellos que intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización y que no puedan establecer una base legal para permanecer en el país (como una solicitud de asilo válida), serán expulsados rápidamente.

Las personas que han sido expulsadas bajo el Título 8 también están sujetas a consecuencias adicionales a largo plazo más allá de la expulsión de los Estados Unidos, incluidas las prohibiciones de futuros beneficios de inmigración.

“Los hombres y mujeres de CBP mantienen la seguridad de nuestro país al hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y comercio en nuestros puertos de entrada y a lo largo de nuestras fronteras”, dijo ayer el comisionado de CBP, Chris Magnus, a través del informe de actualización operativa mensual de la dependencia federal.

“Estamos comprometidos a implementar nuestra estrategia de reducir la migración irregular, disuadir a los migrantes de emprender el peligroso viaje y aumentar los esfuerzos de control contra las organizaciones de tráfico de personas. Mi mensaje para aquellos que estén considerando emprender este peligroso viaje es simple: éste no es un viaje fácil, los traficantes de personas sólo se preocupan por su dinero, no por su vida ni por la vida de sus seres queridos”, destacó el funcionario estadounidense.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx