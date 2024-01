Bajan asesinatos en la vía pública

Ciudad Juárez.- Durante el mes de diciembre y parte de enero, los asesinatos en vía pública se redujeron al elevarse las privaciones ilegales de la libertad y posterior homicidio de la víctima, cuyo cuerpo es abandonado en la vía pública.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que de los 95 crímenes registrados en diciembre del 2023, siete fueron en la vía pública y 21 al interior de un domicilio y 66 en otros lugares, es decir, el resto correspondió a cuerpos arrojados en diversos puntos de la ciudad. Uno más el cadáver fue recuperado en un camino vecinal.

En enero, aunque se han reportado varios ataques armados, como el ocurrido en calles de Infonavit Solidaridad donde fueron asesinados Ángel Rosales, de 50 años, y su hijo Jesús Antonio Rosales, de 20; o el registrado el sábado anterior cuando sicarios a bordo de una cuatrimoto acribillaron a cinco hombres que lavaban autos afuera de una casa en la colonia Granjas de Chapultepec, donde dos murieron y tres quedaron lesionados, también han prevalecido las privaciones ilegales de la libertad.

Uno de los eventos de más alto impacto ocurrió en el ejido San Agustín cuando un comando armado irrumpió en una vivienda y privó de la libertad a dos hombres, tío y sobrino, los cuales fueron localizados sin vida días después y a unas cuantas cuadras de su vivienda.

De acuerdo con los datos vertidos por el Ministerio Público en varias audiencias de vinculación a proceso contra integrantes del grupo delictivo “Artistas Asesinos”, esta organización ha realizado diversas privaciones de la libertad, tortura a las víctimas y posteriormente mutila cuerpos, que arrojan en la vía pública.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, descartó una mutación del delito de homicidio doloso en la frontera.

“No tenemos un registro de eso en Juárez, hemos tenido ‘levantones’, pero no una mutación de los delitos violentos de alto impacto a este otro tipo de delitos, no tenemos ese fenómeno, sí tenemos desapariciones de personas, pero no ha mutado por el otro”, aseguró el jefe policiaco.

Las estadísticas del mes de diciembre refieren que fueron asesinados 86 hombres y nueve mujeres, además se registraron dos feminicidios.

Los datos destacan que el mes pasado fueron privados de la vida cinco personas en edades de los 12 a los 17 años.