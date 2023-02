Baja en febrero el flujo irregular

Ciudad Juárez.— El flujo migratorio irregular por esta frontera continúa a la baja en lo que va de febrero, al reportar menos de 800 cruces en promedio al día, adelantó el represente de Gobierno del Estado en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández.

“El promedio andaba poco más de mil 200 en noviembre, luego subió hasta arriba de 2 mil en diciembre y una parte de enero. Ya ahorita los promedios andan en alrededor de los 800. Así es como se ha estado comportando el flujo de migrantes”, comentó luego de una reunión entre autoridades fronterizas de ambos países en el paso internacional Guadalupe-Tornillo ayer.

Ayuda CBP One

El funcionario adjudicó la disminución en el cruce de migrantes por esta zona a la aplicación móvil gratuita CBP One, herramienta que fue lanzada en enero pasado para que migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua pudieran entrar a su país de manera ordenada y segura. “Yo creo que cuando se anunció la nueva medida de la aplicación, de cómo tenían que hacer la solicitud, entonces no tenía mucho sentido el entrar, porque luego los rechazan y pierden la oportunidad; entonces aparentemente eso redujo el nivel de flujo”, dijo Ibáñez Hernández.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

Durante enero, la mayoría de las personas que cruzaron de manera irregular fueron originarias de México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Vene­zuela, principalmente en la frontera Juárez-El Paso, informó la Patrulla Fronteriza a El Diario.

Las cifras oficiales

De acuerdo con las cifras oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante octubre, noviembre y diciembre pasados, los cuales integraron el primer trimestre del año fiscal 2023 (AF-2023), la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso registró 162 mil 603 cruces irregulares, 231.8 por ciento más que los 49 mil 009 detectados en el mismo período del AF-2022.

De ellos, 53 mil 315 cruces ocurrieron durante octubre, 53 mil 541 en noviembre y 55 mil 747 más en diciembre, con los que El Paso figuró como el sector de mayor migración irregular en toda la frontera de Estados Unidos con México.