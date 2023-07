Baja confianza en la Policía Municipal

Ciudad Juárez.- La confianza de la ciudadanía en la Policía Municipal bajó de marzo a junio, de un 38.5 por ciento de los juarenses que decían confiar en la corporación a un 30.3 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi reveló que con esa cifra de personas que identificaron a la Policía preventiva como una autoridad que le inspira confianza, Juárez está en el quinto lugar nacional (entre las ciudades encuestadas) con menor porcentaje, lista que lideran Fresnillo, Puebla, Ecatepec y Uruapan.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo que, desde su punto de vista, han avanzado en la materia, y para muestra están las denuncias que la ciudadanía hace por los teléfonos de emergencias o a los números comunitarios.

“Creo que hemos avanzado mucho con la percepción de la gente, porque yo he dicho siempre que si la gente denuncia y no actuamos, entonces que no crean en nosotros”.

Con este porcentaje de ciudadanía que confía, la corporación local es la menos confiable entre Marina, Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal, lo que también cuestionó Muñoz Morales, pues en Juárez no hay presencia de la Marina.

Es, de hecho, esta corporación de nivel federal la más confiable para los juarenses, con un 65.6 por ciento de la población a su favor, y le siguen el Ejército Mexicano (61.8 por ciento), la Guardia Nacional (43.7), y la Policía del Estado (40.8 por ciento).

Con ese 30.3 por ciento, además, la Policía Municipal tuvo un favoritismo mínimo histórico, que no se presentaba desde el cuarto trimestre de 2020 en que la cifra fue de 30.7 por ciento.

Inclusive en septiembre de 2021, justo el mes en que inició la administración actual, se logró la calificación más alta en tres años, con casi la mitad de la población juarense que dijo confiar algo o mucho en la corporación local.

Del mismo modo, la percepción de la ciudadanía sobre la efectividad de la autoridad preventiva municipal bajó para junio de 2023 al 32 por ciento de encuestados con esa opinión, del 34.5 por ciento reportado en marzo.

En este rubro, la institución de seguridad que más habitantes de esta frontera dijeron que es efectiva fue, nuevamente, la Marina, con 68.9 por ciento, seguida del Ejército (55.9 por ciento), Guardia Nacional (43.2) y la Policía del Estado (38.5).

Dados los resultados de la encuesta y la inconformidad de Muñoz Morales con éstos, señaló que “nos toca trabajar más para que verdaderamente cambie la percepción de la ciudadanía”.

