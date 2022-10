Ayudar ‘le nace del corazón’

Ciudad Juárez.— “Yo no espero una recompensa, yo lo hago porque me nace del corazón”, fueron las palabras del ciudadano José Ángel Álvarez Díaz, que cada jueves entrega alimento a la comunidad que se acerca a su local, que está en la calle Manuel Bernal número 2050 Sur, en el centro comercial Pasaje del Correo.

Esta labor la realiza acompañado de servidores de la iglesia Centro de Vida, que desde muy temprano comienzan a preparar burritos de diferentes guisados y aguas frescas para las personas en situación de calle y migrantes que llegan a esta ciudad en busca de una mejor vida.

El entrevistado explicó que comenzaron con la entrega de 50 burritos y actualmente son 300 los alimentos que reparten, así como donativos de calzado, ropa de toda temporada y cortes de cabello para las familias vulnerables.

“Llegamos a las 8:00 de la mañana en punto y ya hay una fila de gente para la comida, bajamos todo y lo comenzamos a repartir, tenemos unas sillas para quien quiera escuchar la palabra de Dios y dentro del local están las chicas que cortan el cabello y entregan ropa… la idea principal fue apoyar a los migrantes pero también vienen personas en situación de calle”, explicó José Ángel.

Indicó que fue a finales del mes de mayo que comenzó a realizar esta labor en conjunto con la iglesia a la que acude, ya que notaron la gran necesidad que hay en esta ciudad y el principal objetivo era ayudar a los migrantes, aunque ofrecen el alimento a todo aquel que se acerque.

“Yo no espero una recompensa por lo que hago, yo lo hago porque me nace del corazón… dar sin esperar algo a cambio es generosidad y amor al prójimo, yo lo hago por amor así como Dios nos da todo por amor”, expresó el entrevistado.

De lunes a sábado

De lunes a sábado, José Ángel atiende su local, que es un bazar donde la gente puede encontrar variedad de artículos; además, es numismático, por lo que guarda una colección de monedas y billetes.

“Se nota el agradecimiento, de hecho sí hay gente buena todavía… llegó un día una persona y me regaló un costal de frijol y me comentó que cuando llegó a Juárez no tenía donde alimentarse gratuitamente y le hubiera gustado tener un lugar como éste”, relató.

Si usted desea unirse a esta causa puede hacerlo con donativos de calzado, vestimenta o productos en especie, los cuales los puede entregar en el local de José Ángel Álvarez Díaz en la calle Manuel Bernal número 2050 sur en el centro comercial Pasaje del Correo.

También apoya con:

• Calzado

• Ropa

• Cortes de cabello