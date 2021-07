Ayudan lluvias recientes al sector agropecuario

Ciudad Juárez— Las lluvias que se han registrado en las últimas semanas en la región han permitido encauzar el agua por los canales hacia los campos de cultivo en el Valle de Juárez, lo que ha beneficiado a los productores agrícolas de los municipios de Juárez, Guadalupe, Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero.

Esto ha permitido complementar las labores de riego en la zona agrícola, ya que el agua rodada que envía Estados Unidos, por el acuerdo de 1906 con México, no se está entregando en la cantidad que normalmente se manda, dio a conocer Emmanuel Sías Aguirre, responsable del Distrito de Riego 09 de la Comisión Nacional del Agua.

Comentó que las lluvias recientes han dejado más beneficios que perjuicios en la zona agrícola de este municipio, así como en Guadalupe y Praxedis, ya que el agua que se captó en Juárez fue canalizada por la acequia madre hacia las tierras de esos otros dos municipios.

Sías Aguirre dijo que el distrito de riego 09 lo integran 2 mil 200 usuarios de estos tres municipios, quienes se han beneficiado con la precipitación pluvial de los días recientes para las siembras de alfalfa, algodón, trigo y las plantaciones de nogal.

Explicó que en cuanto a tierra cultivable, en Juárez se están aprovechando 800 hectáreas para la producción, mientas que en Guadalupe están regando alrededor de 5 mil hectáreas, además de las que se utilizan en Praxedis en este ciclo de cultivo primavera verano.

El funcionario de la Conagua informó que el agua de la lluvia se encauzó hacia la zona agrícola del Valle de Juárez, por la necesidad que tienen del líquido para el riego de los cultivos, pues este año el agua rodada que llega del vecino país desde el 7 de junio, sólo son 14 millones de metros cúbicos, cuando la cantidad que normalmente mandaban era 74 millones de metros cúbicos.

El agua que llega a esta región viene de los escurrimientos que se dan en las presas Del Caballo y El Elefante, ubicadas en el estado de Nuevo México, Estados Unidos y se entregan a México como parte del tratado que firmaron ambos países en 1906.

Por su parte, el ejidatario Alejandro Hernández Aranda, quien cultiva alfalfa en la zona del Valle, comentó que las lluvias no se han registrado parejas en todos los campos de cultivo, pues hay partes de los municipios de Guadalupe y de Praxedis donde ha llovido muy poco y el beneficio es mínimo para las siembras.

Comentó que de acuerdo con informes de agricultores, en los municipios de Guadalupe y Praxedis no ha llovido mucho.

Agregó que los dos arroyos grandes que existen en la zona agrícola son el de Navarrete, en el municipio de Juárez, que ha llegado con agua en dos ocasiones, así como otro de Guadalupe conocido como arroyo Del Mimbre, que ha bajado con agua una vez, sólo cuando se registró el aguacero de días pasados, pero no más.

Hernández indicó que los productores de trigo cosecharon ya sin problemas, pero aún quedan los de algodón y alfalfa. Estos últimos han hecho un par de cortes en la producción del forraje, pero les quedan varios más por los siguientes meses.

Hasta ahora, dijo, no ha habido afectaciones por las lluvias, que se siguen necesitando en toda la región agrícola, sobre todo porque el invierno no fue bueno, no hubo nevadas, sólo frío.

lcano@redaccion.diario.com.mx