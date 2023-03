Ayudan a familia de Edwin Jesús con gastos fúnebres

Ciudad Juárez.- Este miércoles, familiares y amigos cercanos continúan con la velación del menor Edwin Jesús, que falleció el pasado domingo en la colonia Rancho Anapra.

Antonina Galindo Hernández, madre del menor, dio a conocer que familiares y vecinos les han apoyado a cubrir los gastos fúnebres de su hijo, que tenía el sueño de ser músico.

"Hay mucha gente que me ha apoyado, pero yo siento que todavía mi hijo no tiene unas flores dignas, lamentablemente para mí no es algo bonito porque él era un niño muy bonito", mencionó.

El día de mañana el niño de 11 años de edad será sepultado en el panteón Tepeyac, a las 3:00 de la tarde.