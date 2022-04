Ayudan a estudiantes a superar sus duelos

Ciudad Juárez.— En el transcurso de un mes, 24 estudiantes de la Escuela Secundaria Federal 17, ubicada en el suroriente de la ciudad, se unieron en el taller “Castillos de arena”: bajo la guía de personal experto en tanatología compartieron cada una de las pérdidas que sufrieron durante la pandemia por Covid-19 y juntos aprendieron a sobrellevar sus duelos.

Alejandro Saucedo, un estudiante de segundo grado, formó parte del curso impartido por el Centro Familiar para la Integración y Crecimiento (CFIC), en el que contó la experiencia que vivió cuando falleció su madre, Consuelo Espinoza, y el reto que fue a su corta edad hacerle frente a su partida, la cual aprendió a sobrellevar con ayuda de talleres y psicoterapias.

“Este curso me ayudó de gran manera a manejar, entender y sobrellevar la pérdida de mi mamá de una forma muy significativa, mostrándome que sí hay esperanza ante la muerte, pues existen suficientes motivos para seguir adelante, no sólo por mí, también para los seres que amo y me aman”, dijo Alejandro, de 13 años.

Ayer, tras un mes de apoyo emocional para familias en duelo por Covid-19, los estudiantes que formaron parte del programa se reunieron una vez más para agradecer la atención recibida tanto por CFIC como por la asociación internacional Fondo Unido Chihuahua, la cual financió el proyecto con la inversión de 165 mil pesos provenientes de socios corporativos.

“Los tanatólogos que me atendieron fueron de gran apoyo, pues me ayudaron a entender no sólo la manera de cómo sobrellevar mi duelo, sino también me orientaron haciéndome entender que, a pesar de las adversidades, debo ser un buen ser humano y tomar el camino del bien para sentirme orgulloso de mí mismo”, dijo Alejandro.

Con el objetivo de atender las secuelas que se arraigaron en la comunidad a raíz de la pandemia por Covid-19, este 2022 Fondo Unido Chihuahua enfocó parte de sus actividades en atender la salud emocional de las personas que perdieron a familiares directos durante período de confinamiento o a causa de él, por lo que se unió a CFIC para brindar sesiones de psicoterapia.

En la escuela Secundaria Federal 17, de la colonia Cerrada del Parque, fueron elegidos 24 estudiantes que perdieron a su mamá, a su papá, un hermano o algún otro familiar cercano a causa del virus o durante la pandemia y recibieron sesiones grupales en las que compartieron cada una de sus experiencias, además de terapias individuales que les brindaran mayor soporte.

“Si ya de por sí los adolescentes están pasando por una etapa muy compleja para ellos, al tener una pérdida, de cualquier tipo, es importante atender las emociones para que puedan conocer su enojo, tristeza, frustración, culpa, todas las cuestiones que a lo mejor en casa no se pueden hablar, no se los permiten o no saben cómo hablar con ellas”, dijo la tanatóloga Angélica Iñiguez García.

Los talleres de duelo no sólo fueron llevados hasta los estudiantes del suroriente de la ciudad, también se benefició a personas adultas de sectores en el norponiente que atendieron el llamado de formar parte de terapias psicológicas enfocadas en atender su salud emocional, tras las pérdidas de seres queridos, explicó Víctor Talamantes, impulsor comunitario de Fondo Unido Chihuahua.