Ayuda SNTE joven 42 a 'regalar' vida

Ciudad Juárez— El SNTE joven 42 realiza esta mañana -junto con el Banco de Sangre- su cuarta campaña anual Regalando Vida, con la que pretende conseguir más de 50 unidades de sangre.

Sofía Nereida Vega coordinadora del SNTE joven 42 en la región norte indicó que algunas de estás unidades serán dirigidas a niños con cáncer de la organización Apanical.

"La intención es que la ciudadanía se una a nuestras campañas de donación y que vean que podemos salvar vidas", dijo.

Asimismo, comentó que una de las mayores dificultades -que se vence con la empatía- es que algunas personas tienen miedo de "la sangre o de que les vaya a doler".

"Cada año lo llevaremos a cabo. No vamos a desistir. Hay veces que se nos acaban los familiares, y cada unidad de sangre cuesta alrededor de mil 500 pesos cuando se compra. Entonces podemos evitar el gasto y salvar vidas", agregó.

Los requisitos para donar son credencial oficial vigente con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, y tener un ayuno mínimo de cuatro horas.

Además, no padecer infecciones contagiosas, no ser adicto a drogas, no haber padecido infecciones virales en los últimos siete días, y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas.

La campaña se realiza en este momento, y continuará hasta antes de medio día en las instalaciones del SNTE42, ubicadas entre Camino Viejo a San José y Laguna de Siranoes.