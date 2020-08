Ayuda a mejorar su calidad de vida

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Cuando el Covid-19 ataca, los doctores se encargan de salvar la vida, pero el virus puede dejar secuelas como parálisis facial, problemas para respirar o cansancio extremo, por lo que el terapeuta físico Luis Carlos Espinoza Jáquez se ha propuesto ayudar a los sobrevivientes a seguir con su vida cotidiana.

Hace más de dos meses, Luis Carlos se dio cuenta que además de las secuelas a las que se enfrentaban, los sobrevivientes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 vivían con el estigma de la sociedad, por lo que temían pedir ayuda. Así fue como decidió ofrecerles terapias gratuitas en la clínica OrthoTherapy.

“Ahorita todavía estamos en estudios, todavía no se saben todos los efectos secundarios, pero uno de los efectos más importantes son las secuelas a nivel respiratorio, entonces lo que estamos haciendo ahorita en rehabilitación es ayudarles a acondicionar mejor la oxigenación nuevamente, por medio de ejercicios de respiración, mejorar la apertura muscular, a través de resistencia y ejercicios que nos ayuden a dar la continuidad de la oxigenación”, explicó.

Las principales secuelas que deja el virus son la falta de oxigenación, lo que les genera dificultad para respirar y fatiga, la cual también es causa de la estadía hospitalaria, que les provoca debilidad muscular.

Eduardo Acevedo Morales, de 58 años, es uno de los casi 6 mil juarenses que según cifras oficiales han dado positivo a Covid-19. También es uno de los 2 mil 36 pacientes recuperados, sin embargo, a más de un mes de haber logrado vencer el virus todavía no logra volver a su vida cotidiana.

“Poco a poco uno se va restableciendo a su vida normal. No he intentado correr, pero yo digo que se va a ir dando poco a poco, ahorita empiezo con caminar y ejercicios de respiración. Poco a poco se va a ir dando todo nuevamente”, relató el fin de semana luego de su segunda terapia de rehabilitación.

‘Mi problema ha sido la respiración’

Eduardo comenzó a sentir los primeros síntomas el 27 de junio: dolor de cabeza, temperatura y problemas para poder respirar. Por lo que el lunes 29 se hizo la prueba, cuyos resultados recibió tres días después como positivos.

Al saber que es positivo “no sabe uno qué vaya a pasar, porque ve noticias, ve cosas y ve situaciones distintas y uno no sabe qué va a pasar”, confesó.

Pese al medicamento, los síntomas se fueron agravando y 3 de agosto fue internado en Terapia Intensiva en el Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde permaneció 13 días con oxígeno, hasta que fue dado de alta.

El empleado de un negocio continuó en su casa con la recuperación, pero aunque logró vencer el virus, éste dejó estragos en su cuerpo, por lo que todavía tiene problemas para respirar.

Gracias a un conocido, su esposa supo que en OrthoTherapy estaban dando terapias, donde lo único que le piden es que haya pasado un mes de haber dado negativo al virus.

“Ya llevo dos terapias y me he sentido bastante bien, porque mi problema ha sido la respiración, en la respiración sale uno con problemas bastante severos, pero poco a poco se va recuperando uno. La verdad la terapia me ha ayudado”, narró luego de una terapia de aproximadamente 35 minutos con ejercicios de respiración y bicicleta, siempre monitoreados por el terapeuta en el pulso y el ritmo cardiaco.

Al dar positivo toda su familia se practicó la prueba de PCR, y tanto su esposa como su nieta de cinco años salieron positivas, mientras que sus hijos fueron negativos. Su esposa se recuperó en su casa, y está esperando a que pase un mes de su recuperación para comenzar con su terapia. Mientras que su nieta fue asintomática.

“Yo digo que yo fui muy bien atendido en el Hospital 66, y la verdad gracias al personal médico y a todo el personal que trabaja ahí, pero yo digo también que todo depende de las ganas que tenga uno de salir adelante. Llega uno ahí y no sabe ni qué va a pasar, pero poco a poco va uno recuperándose”, destacó el sobreviviente del Covid-19 quien es además hipertenso.

Además de acudir a la clínica de terapia física y rehabilitación, Eduardo realiza ejercicios que le piden que haga en su casa, por lo que aseguró que su vida poco a poco vuelve a la normalidad.

“Yo estoy agradecido de la oportunidad que nos están dando aquí en OrthoTherapy, porque la verdad cuando uno sale de esto con las secuelas no tiene ni idea de qué va a pasar. Yo me enteré que aquí estaban dando terapia y les planteé mi situación y ellos me dijeron que ellos se comunicaban conmigo y en efecto, ellos se comunicaron conmigo, tuve una plática aquí con el señor Luis Carlos y él fue el que me agendó las citas y estoy ya aquí en terapia. Gracias a esas terapias uno va a tener una pronta recuperación”, señaló.

“Lo que uno desea es recuperarse pronto y mientras más se apegue a las indicaciones que nos dan es lo que va a ayudar”, destacó Eduardo.

Él es un paciente que ha avanzado mucho, destacó el terapeuta, quien explicó que la rehabilitación debe ser pausada para evitar mareos o mayor debilidad.

Quienes más se han acercado a pedir el apoyo para rehabilitarse de los daños secundarios que les dejó el Covid-19 han sido hombres mayores de 40 años de edad, con problemas como hipertensión, diabetes y obesidad, informó Espinoza Jáquez.

Aunque no sabe cuánto pueden tardar en recuperarse, estima que entre dos y tres meses deben hacerlo.

La intención de brindar el servicio gratuito a la comunidad es “meramente altruista… en esta pandemia debemos apoyar todos, todas las herramientas de la salud, independientemente con lo que tengamos, para salir delante de eso, entre más rápido, pues mejor”, destacó el fisioterapeuta egresado en 2011 del Hospital de Trauma y Ortopedia número 21 del IMSS, y desde entonces ha ejercido rehabilitación en Ciudad Juárez.

“El doctor salva vidas y la rehabilitación le da el seguir viviendo… la satisfacción de fisioterapia es que le damos una razón a esa vida. Si tienes una secuela que no te permite caminar, nosotros te encaminamos a seguir con la vida cotidiana”, destacó.

Al darse cuenta que no existía el apoyo altruista a pacientes pos-Covid, comenzó a ayudarlos de manera gratuita y actualmente apoya a ocho pacientes.

