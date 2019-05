Ayuda a vecinos con discapacidad

Desde hace 12 años, Tomay Rosales vio diversas necesidades en la colonia Manuel Valdés, lugar en el que vivió por varios años, y aunque se mudó a El Paso su labor altruista se extendió en esta ciudad gracias a las donaciones de los paseños.

Para las familias de escasos recursos que padecen discapacidad, los alimentos especiales y los artículos de uso personal como los pañales son una necesidad; sin embargo, debido a la precariedad en la que viven se vuelve de difícil acceso.

“Hace ya más de 10 años, una señora que conocí en la colonia tenía cinco hijos, entre ellos a una niña dos años que se arrastraba en el piso, a mí me nació decirle que si me dejaba llevarlo al doctor porque no era normal que no caminara, ella tenía desnutrición, pero luego que le empecé a llevar sus alimentos por fin pudo caminar, así empecé a ayudar a la gente de la colonia”, relató Tomay.

Rosales relató que ha sido su esposo y los miembros de su familia, a quienes inició pidiéndoles ayuda, posteriormente, se anunciaba en las páginas de ventas; sin embargo no era para comercializar sino para pedir pañales para las personas de escasos recursos de sus colonias, recordó.

Debido a que su labor ya es conocida por la comunidad de El Paso y Ciudad Juárez, Rosales optó por utilizar su página de Facebook para ofrecer su apoyo a quienes tengan necesidad de pañales y en suplementos alimenticios.

La entrevistada comentó que es en su domicilio en donde cita a las personas para regalarles lo que reúne durante cada semana.

“Llegan de varias colonias, a veces yo quisiera ir a llevarlas hasta su casa porque les doy cajas de pañales y leche, pero no puedo porque son muchas las cosas que tengo que hacer”, dijo Tomay.

“La gente que vive por acá es la que más necesidad tiene, yo veo que en mi colonia también hay muchos enfermos con discapacidad, niños y adultos mayores que requieren del apoyo, porque son caros los alimentos y los pañales, ellos no tienen para comprarlos”, dijo la entrevistada.

Agregó que la mayoría de los solicitantes deben recorrer grandes distancias en transporte público para llegar por la ayuda.

“Vienen señoras que se van cargadas en el camión o familias con un enfermo en silla de ruedas, ese sacrificio hacen para poder ahorrarse un poco”, mencionó Toamy.

El pasado miércoles, Rosales entregó 150 cajas de pañales a 20 personas, luego de que en su página de Facebook había convocado para entregar los productos a quienes solicitarán el apoyo; sin embargo durante el trascurso de estos días sigue en aumento el número de personas que solicitan su ayuda.

“Todo lo que yo hago es porque es una misión que tengo, a veces sí me siento cansada pero es algo que me gusta hacer, porque es la gente la que me da parque yo siga ayudando, es Dios quien está viendo mi trabajo”, añadió Rosales.

Las personas que necesiten apoyo para pañales y bebidas nutritivas pueden comunicarse al teléfono 001-915-301-4546.





[email protected]