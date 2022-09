Avistan coyotes

Ciudad Juárez.— La presencia de dos coyotes en la carretera del ejido Jerónimo, a la altura de Santa Teresa, sorprendió a un lector de El Diario, quien compartió las imágenes de los dos ejemplares.

El veterinario local Jaime Alberto Ramos explicó que es una especie que habita en el desierto, por lo que es común que se acerquen a las orillas de la mancha urbana.

“No los ataquen, no los molesten, porque el animalito no hace nada hasta que se sienta amenazado; que no los agredan es lo mas importante”, solicitó a quienes los vean.

En las imágenes se observan los dos coyotes sobre la carretera, por una zona en la que continuamente circulan automovilistas y ciclistas.

El especialista también pidió que no se los lleven, porque hay gente que al verlos se los quiere llevar a sus casas como mascotas y no son animales domésticos.