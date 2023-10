Avanza UACJ rumbo a su renovación

Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) lanzó las convocatorias para docentes y estudiantes de sus cuatro institutos con el fin de renovar las 40 posiciones del Consejo Universitario para el período 2024, cuando este órgano deberá elegir rector.

De acuerdo con la notificación oficial, el proceso comicial será a través de “planillas” el próximo 9 de noviembre.

“La realización de los actos de proselitismo podrá llevarse a cabo a partir de la obtención del dictamen de procedencia de su registro emitido por la Comisión Electoral y hasta las 21:00 horas del día 7 de noviembre del 2023”, dice la convocatoria para alumnos y alumnas.

“A partir de las 21:01 horas del día 07 de noviembre del 2023, es responsabilidad de los (las) candidatos (as), con la colaboración de la Unidad Administrativa del Instituto (…) y de las Divisiones Multidisciplinarias, asegurarse de retirar de las instalaciones la propaganda electoral”, agrega la invitación, en la que se señala que se elegirán también consejeros técnicos –con injerencia al interior de cada instituto.

La UACJ se divide en los institutos de Ingeniería y Tecnología; Arquitectura, Diseño y Arte; Ciencias Biomédicas, y Ciencias Sociales y Administración, y las Unidades Multidisciplinarias de Ciudad Universitaria, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento del Consejo Universitario, este órgano se forma por “cinco representantes del personal académico y cinco representantes del alumnado, por cada uno de los Institutos, quienes serán electos (as) mediante voto secreto y escrutinio abierto”, además de otras autoridades.

El artículo 20 del mismo reglamento indica que son facultades de este consejo –con vigencia de un año– “elegir al (a la) C. Rector (a) de la Universidad” y “elegir a los (las) Directores (as) de Instituto, privilegiando las recomendaciones del H. Consejo Técnico correspondiente y removerlos (as) por causa justificada”.

El vocero de la institución, Jesús Meza, no respondió ayer solicitudes de información.

