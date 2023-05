Avanza licitación para recolección de basura

Ciudad Juárez.- En los siguientes días el Municipio lanzará la licitación para concesionar por separado el servicio de recolección de basura y la operación del relleno sanitario, luego de que ayer se aprobó por unanimidad en el Cabildo iniciar estos procesos.

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales contempla concesionar la recolección de basura a tres empresas diferentes, ya que la ciudad se dividirá en tres zonas y cada una tendrá una asignada.

Cada compañía deberá contar con 50 camiones, para que en total se tenga una flotilla de 150 para cubrir toda la ciudad, se informó.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó que en la licitación podrá participar e incluso ganar parte del concurso la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que actualmente tiene el contrato de la recolección de basura y operación del relleno sanitario.

“Lo que ya no podría ser es que ya no va a haber una empresa que tenga ni ellos ni otra todo el control de la ciudad, van a ser tres diferentes, eso de entrada elimina a PASA del 66 por ciento de la ciudad”, mencionó Pérez Cuéllar.

Agregó que es complejo vetar en las licitaciones a las empresas PASA e Yvasa (esta última subcontratada para manejar el relleno sanitario), porque es ilegal.

“El hecho de que una licitación lleve un candado de esa naturaleza creo que es ilegal y eso permitiría que esas empresas u otras, inclusive otras que no ganaran, que pudieran ser no las mismas PASA e Yvasa, se ampararan y la verdad los tiempos ya no nos dan, necesitamos sacar esas licitaciones ya”, declaró el alcalde.

“Lo vemos complejo, es una inquietud de mucha gente y entendemos y reconocemos esa inquietud, pero si hacemos algo ilegal podemos poner en riesgo la propia licitación y nosotros tenemos que estar listos para que quien la gane, quienes la ganan particularmente en el tema de recolección, el 5 ó 6 de septiembre ya estén funcionando”.

El dictamen para iniciar el proceso de las licitaciones fue presentado ayer en la sesión ordinaria del Ayuntamiento por las comisiones de Hacienda y de Servicios Públicos.

El contrato se celebrará por 15 años una vez que termine la concesión a la empresa PASA, el 4 de septiembre del 2023, se informó.

El alcalde agregó que en dos o tres meses se presentará una propuesta para la construcción de dos estaciones de transferencia.