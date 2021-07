Avanza en silencio la tercera ola

Ciudad Juárez— Aunque en el país arrecia una tercera oleada de Covid-19, en Chihuahua ocurre de forma inadvertida, pues en los 67 municipios que lo integran, sólo ocho positivos más se confirmaron en las últimas 24 horas; de éstos, cinco correspondieron a Ciudad Juárez, que llegó a los 33 mil 072 casos (3 mil 773 han muerto).

Mientras las cifras oficiales siguen congeladas, para el Colegio Médico (CM) no hay duda de que el embate del coronavirus ha ido al alza, no obstante, en silencio. El gremio indicó que personas están enfermando, pero rara vez se hacen una prueba, por lo que no están siendo detectadas por el Estado.

Incluso ayer, la Secretaría de Salud (SSA), en contradicción con la cifra de contagios que dio a conocer, sentenció que esta urbe ascendió en sus activos: con síntomas en los últimos 14 días y que aún infectan, posicionándose en el primer lugar del territorio estatal, con 287 de 659 corroborados, es decir, con 43%.

“La tercera ola ya está aquí en Ciudad Juárez, lo digo porque los compañeros ya volvimos a retomar las medidas para evitar contagios y en lo personal estoy atendiendo varios; antes estaba tranquilo”, señaló Alonso Ríos Delgado, presidente del CM, que exhortó a la comunidad a mantener medidas preventivas.

Oficialmente, la SSA ha confirmado a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) las cepas mexicana B.1.1.519, británica B.1.1.7, californiana B.1429 y brasileña P.1 en la entidad. Todavía se espera la corroboración de la india, B.1.617, que junto al resto integra el grupo de peligrosidad.

Por su parte, Lorenzo Soberanes Maya, secretario del CM, destacó que la presencia de las variantes resulta llamativa y debe preocupar de modo general, con más énfasis en los no vacunados, puesto que son los que tendrán una mayor probabilidad de caer enfermos al grado de requerir un proceso de hospitalización.

“Esa es la gente que vamos a ver sufrir en los próximos tiempos y esa parte es importante. Puedo decir que estamos recibiendo casos de coronavirus otra vez; definitivamente, creo que las autoridades no están siendo sensibles y sí tenemos que seguir cuidándonos, porque no estamos preparados”, apuntó el galeno.

De momento, en 24 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) se cuentan 56 internados, de los cuales seis están graves, en respiración mecánica asistida debido al virus y sus mutaciones. En tanto, en el estado hay 71 mil 619 contagios (7 mil 642 han perecido y 61 mil 264 sanado).

avargas@redaccion.diario.com.mx