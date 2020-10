Avanza aquí cultura de bienestar animal

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Un perro mestizo de la calle todos los días esperaba a Citlalli Cruz afuera de su casa cuando llegaba del trabajo; fue así durante un mes, hasta que ella lo adoptó. Esto cambió su perspectiva con los animales.

Desde esa fecha, y durante tres años, ella, quien es encargada de una tienda de venta de camisetas y hace producción artística ha rescatado a unos 30 perros de la calle; un gatito y nueve canes viven en su casa.

“No tenía espacio para un perro mediano, decidí meterlo; lo bañé y cuando vi la transformación, de ese perro garrapatiento, sucio, abandonado… como quedó limpiecito con su pelito corto, sentí una emoción que nada, nada me lo había dado; desde ese momento decidí que cualquier animalito que se cruzara en mi camino, y si podía adoptarlo, o buscarle una casa, lo iba a hacer, es lo que trato de hacer”, relató Citlalli acerca de Peluche, su primer perro rescatado.

Con mil 551 denuncias por maltrato animal y 84 multas aplicadas a sus dueños en lo que va del año por parte del Municipio, la cultura de bienestar animal ha ido avanzando en la ciudad, a comparación de hace diez años, aseguró la directora general de Ecología y médica veterinaria Margarita Peña Pérez.

“Esto es un trabajo no de una persona, es un trabajo de universidades, de colegios, de veterinarios, de participación ciudadana, de asociaciones civiles… es un trabajo de todos. Estamos tratando también de hacer una cultura de denuncia”, mencionó la funcionaria.

Aparte del maltrato, existe otro problema, que son los perros de la calle, ocasionado por la tenencia irresponsable de los dueños, lo que provoca mensualmente el sacrificio de unos 200 perros en promedio en el Centro Antirrábico.

DENUNCIAS POR OMISIÓN DE CUIDADOS

Las denuncias por maltrato animal se dividen en dos tipos: la omisión de cuidados y hechos violentos, como golpes, la muerte o abuso, que el Código Penal del Estado de Chihuahua tipifica como delitos y se pueden judicializar.

La mayoría de las omisiones que cometen los dueños de perros, y por las que son denunciados por sus vecinos, son tenerlos con cadenas muy cortas, mantenerlos en la azotea, estar siempre enjaulados, no tener resguardo del sol o del frío, no tener agua limpia o alimentación adecuada.

Además, no estar en un área limpia, no tener la atención médica cuando presenta heridas, enfermedades o parásitos externos como la garrapata, y no proporcionarles la medicina preventiva que establece la Ley Estatal de Bienestar Animal, como vacunas y esterilizaciones.

De las denuncias registradas en la Dirección de Ecología, el 99.23 por ciento son por omisión de cuidados y el 0.76 por ciento son casos dolosos, es decir, animales que han sido acuchillados, se les ha provocado la muerte con armas de fuego o de otras formas, indicó la titular.

Peña agregó que el 93.7 por ciento de las víctimas son perros, el 0.6 por ciento son gatos, y 5.7 por ciento son animales no convencionales, como equinos que utilizan los fierreros-botelleros y gallos que han sido resguardado de palenques clandestinos.

La funcionaria aseguró que de las denuncias por casos dolosos, seis se judicializaron; de esos expedientes la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo, una orden de aprehensión, cinco sentencias condenatorias, una absolutoria, y una orden de restricción domiciliaria.

“Todas estas denuncias que hemos tenido en este año, la mayoría son denuncia ciudadana y otras son participaciones que nos han pedido otras dependencias, como la Fiscalía, la Semarnat, Profepa y Jurisdicción Sanitaria del Estado, esta cantidad engloba la denuncia y participaciones que hemos hecho con otras dependencias”, indicó la directora de Ecología.

LA TENENCIA IRRESPONSABLE

Para evitar que los perros lleguen al Antirrábico, donde serán sacrificados, Luis Soon Gómez, médico veterinario encargado de esta dependencia de la Jurisdicción Sanitaria II, llamó a la población a la tenencia responsable.

Expuso que en promedio, mensualmente a 200 perros que andaban en la calle se les practica la eutanasia.

“Como Centro Antirrábico nos da lástima ver esto y para empezar nosotros actuamos sólo por reportes de los vecinos de los animales que causan problemas. Los perros en estado de calle son un problema de salud pública, por eso el Antirrábico actúa en esos casos”, aseguró.

Dijo que los canes en situación de calle provocan la transmisión de enfermedades como rickettsiosis y provocan accidentes.

Además fecalismo del aire, que es cuando defecan en la vía pública; agresiones y molestias a los vecinos porque no son alimentados y tiran los botes de basura para buscar comida.

Agregó que de los animales capturados por el Antirrábico, sólo entre el 20 y 30 por ciento son reclamados por sus dueños.

“Es un problema de salud pública y para nosotros es una lástima ver tantos animales que no son reclamados por los dueños, a la hora de la hora las víctimas son los animales por una tenencia irresponsable”, aseguró.

Indicó que el hecho de adquirir una mascota es un compromiso a largo plazo, de 10 a 20 años.

“Mucha gente desgraciadamente crece el cachorrito y se pone feo y a la calle, y cuando nosotros acudimos a los reportes, la gente se molesta, creyendo que los perros tienen derecho a estar en la vía pública; ‘yo nomas lo solté para hacer sus necesidades’, ¿qué tipo de tenencia es esa?”, expresó Soon.

La tenencia responsable, aseguró, es tener a los animales en la casa, proporcionarles alimentación, protegerlos de las inclemencias del tiempo y aplicarles sus vacunas.

“Si tuviéramos una cultura de tenencia responsable los animales no serían víctimas, los perros en estado de calle son libres de aparearse y entre ellos se tramiten enfermedades y son muchos problemas que traen los perros en estado de calle”, mencionó.

El problema de los canes en la calle es competencia de la Jurisdicción Sanitaria II, pero la Dirección de Ecología inició este año un programa de esterilizaciones en colonias de la periferia, acciones que se suspendieron durante la pandemia, pero se reactivarán, aseguró la titular de la dependencia, Margarita Peña.

“Si hay incidencia, si hay una cantidad grande de animales en situación de calle, ya probablemente en dos semanas iniciamos las esterilizaciones masivas, la primera a la que vamos a asistir es a uno de los centros comunitarios que está cerca del Parque Oriente”, mencionó.

Afirmó que la mayoría de los perros que están en la calle tienen dueño, pero los propietarios los sueltan y se empiezan a reproducir en las calles.

