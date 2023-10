Avanza al 70% el parque Suroriente

Ciudad Juárez.- Con una inversión de 281 millones de pesos, en agosto del año próximo el Municipio proyecta entregar el parque Suroriente, cuya obra está en proceso y la primera etapa lleva un avance del 70 por ciento.

El lugar se ubica en un área de 72 mil 999 metros cuadrados, en la avenida Miguel de la Madrid y bulevar Independencia, fraccionamiento Centro Industrial, al suroriente de la ciudad.

El espacio contará con un foro o concha acústica para eventos al aire libre con espacio para 15 mil personas.

Además con parque extremo, jardín botánico, trotapista, calzada peatonal, juegos infantiles, fuentes interactivas, un lago artificial, área para mascotas, planta de tratamiento de aguas residuales, estacionamiento para 385 vehículos y vaso de captación e infraestructura pluvial.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo un recorrido ayer en la obra y verificó que hasta el momento las obras realizadas son la construcción del cuarto eléctrico, caseta principal, baños para el foro y la obra negra de la concha acústica.

“Toda la gente que vive en esta zona de la ciudad, me consta, yo lo he visto; o van al parque Central o van al Chamizal o a la Plaza de la Mexicanidad. La mayor aportación de este parque es la convivencia social en un espacio más grande, para que las familias no se gasten en Uber o en taxi todo lo que se gastan en ir hasta allá”, expuso el alcalde.

Otros avances en la obra son la colocación de adoquín en el área del foro, cimbra para colado de muros de carga en concha acústica, repellado en muros de baños de concha acústica, canalón pluvial, cimentación para 31 locales comerciales y cuarto de bombas.

Además, habilitado de acceso principal con adoquín, continuación con trabajos en vaso de captación, canalización eléctrica hacia cuarto eléctrico.

Corte y sello en área de colados (estampados en foro, calzada 1 y 2, losa de estrado para concha acústica y estampados en núcleo central de locales comerciales). Colado de guarniciones para trotapista y construcción de registros para captación de agua pluvial en estacionamiento uno.

Se informó que el avance de la primera etapa es del 70 por ciento, y estará terminada en ocho o diez semanas, cuya inversión es de 111 millones de pesos, y con 170 millones de presupuesto del 2024 iniciará la segunda etapa en enero próximo.

Los beneficiarios en un radio de tres kilómetros son 141 mil 171 personas, afirmó el director general de Obras Públicas, Daniel González García.

El contratista que realiza la obra es Irkon Holdings S. A. de C. V., afirmó el funcionario.

“Es una de las obras más importantes de la administración, este es un núcleo y un espacio público bien necesario para este lado de la ciudad, es algo que puede detonar algo muy padre porque no existe un lugar de este tipo en este lado de la ciudad”, indicó.

