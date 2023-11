Avanza 50% entrega de indemnizaciones por 27M

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, informó ayer que ya se hizo el pago por concepto de la reparación integral del daño a poco más del 50 por ciento de las familias de los 40 hombres fallecidos durante el siniestro registrado el pasado 27 de marzo, en las instalaciones de la estación provisional Juárez.

En las celdas cerradas con llave se encontraban 68 varones en situación de movilidad detenidos; 40 fallecieron, principalmente por intoxicación de monóxido de carbono, y 27 más resultaron heridos; además, 15 mujeres que estaban en otras celdas lograron salir con vida e ilesas al ser rescatadas por Angélica, una guardia de seguridad.

Por estos hechos se encuentra sujeto a proceso penal Garduño Yáñez, el único de los ocho servidores públicos acusados que sigue laborando y que ayer acudió a la decimoquinta firma, como parte de la medida cautelar impuesta por el juez federal de Control.

Caravana a EU

El responsable de política migratoria en el país, dijo que si bien una caravana de personas en movilidad está transitando hacia Estados Unidos, desconoce si llegarán a Juárez. Expuso que las personas, en condiciones de gran vulnerabilidad social, están solicitando al Gobierno de México un visado para transitar por el país, lo que se les negó.

“Solicitan documentos para transitar, pero nosotros no podemos dar esos documentos porque la ley no lo permite, no hay una visa, como ellos lo llaman, de tránsito. Lo que se hace es vigilar la caravana, atendiendo a niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, a los que se les brinda asistencia médica y cuidando que no vayan a ser lesionados en un accidente en la carretera”, precisó Garduño Yáñez.

Indicó que el grupo llegó a un municipio que se llama Obregón, salieron 500 y después se encontraron con otros 500 venezolanos, para luego sumar mil 200.

Luego se desprendió el grupo de venezolanos y el grueso de la caravana se quedó en Obregón, dijo.

Descartó que las personas en movilidad empleen los furgones de Ferromex.

Solicita México a Venezuela el retorno asistido; no hay respuesta

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, dijo que tienen dos años solicitando al gobierno de Venezuela el retorno asistido, pero el gobierno de ese país no ha tenido la disposición de otorgar el beneficio que le concedió a Estados Unidos de manera reciente.

Dijo que el gobierno de ese país está realizando el retorno de personas en condiciones de vulnerabilidad a sus países de origen, Guatemala, Colombia y Venezuela, como parte del programa Titulo 8, que regula el control fronterizo.

“Parece que próximamente lo estarán haciendo con Haití”, dijo Garduño.