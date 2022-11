Avalan videovigilancia masiva

Ciudad Juárez.- La instalación de cámaras en la ciudad es un proyecto que avalan organizaciones como el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac), al referir que las imágenes pueden ayudar en la prevención y el combate de los delitos.

Ivonne Mendoza, representante de la organización civil, dijo que este proyecto no sólo debe contar con los recursos económicos necesarios para concluirlo y sostenerlo, sino también ser regulado para que no se haga un mal uso de las imágenes captadas.

“Son programas necesarios, hemos visto casos donde no hay pistas y pudo haber indicios si hubiera cámaras; me parece que es bueno que este programa sea por parte del Gobierno, pero se debe regular y asignar presupuesto, si no va a suceder lo de siempre, que está la infraestructura y luego no se le da mantenimiento y se descompone el equipo”, dijo.

Debe ser –agregó– un programa de seguridad regulado para que no se haga mal uso de las imágenes y que tenga recursos para su mantenimiento, que pueda contar siempre con su operatividad no sólo en esta administración municipal, sino en las posteriores, ante la inversión realizada.

Históricamente en Ciudad Juárez los programas de videovigilancia no han alcanzado el 100 por ciento de su operatividad precisamente por la ausencia de continuidad, pues en cada cambio de administración municipal se priorizan los propios programas de seguridad, de quien asume el cargo.

Por ello, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo que la continuidad de los programas que sirvan y den resultados a la ciudad debe ser supervisada por la ciudadanía.

Agregó que él actualmente estudia la forma de fortalecer legalmente el programa de videovigilancia en la ciudad.

Un informe de la SSPM refiere que se han instalado las primeras 40 cámaras en 10 Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI); también se han colocado tres arcos con cámaras de largo alcance que permitirán la identificación de vehículos y sus pasajeros.

Uno de los PMI en que Seguridad Pública ha trabajado en los últimos días es el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y Paseo Triunfo de la República, en donde se colocaron los primeros aparatos sobre un arco de aproximadamente cinco metros de altura.

Es precisamente sobre la Paseo Triunfo de la República donde han ocurrido varios crímenes de alto impacto, como el ataque contra la exfiscal Suly Ponce Prieto.

En ese caso las cámaras del CERI no alcanzaron a grabar nada por la distancia a la que estaban instaladas, sin embargo, un hotel cercano aportó la evidencia en la que se observaba al blanco del ataque correr lesionado. En el caso del ataque enfrente de Costco, el Ministerio Público aseguró varios videos de los autos implicados.

José Antonio Navarro Castañeda, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez (AAPCJ), expuso que es un proyecto correcto, el problema es la ejecución del mismo.

“Se sabe que muchas veces cuando suceden actos violentos de determinado grupo que puedan tener interés la Fiscalía o la Policía Municipal las cámaras cercanas al evento no funcionan. Por ello la operatividad y mantenimiento deben ser vigilados”, planteó.

La desconfianza hacia las corporaciones policiacas entre la sociedad aún prevalece y eso es algo que no cambiará de inmediato, expusieron los entrevistados.