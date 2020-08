Avalan sectores semáforo amarillo para Juárez

Archivo/ El Diario de Juárez

Sectores de la ciudad avalan el cambio en el semáforo epidemiológico para dejar el naranja y avanzar al amarillo.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), coincidió con médicos de la ciudad que manifestaron que Juárez cuenta con las condiciones para avanzar.

Para las empresas, la diferencia económica entre mantener el semáforo epidemiológico en naranja o avanzar al amarillo, significa seguir con pérdidas o reponerse un poco de los estragos causados por la pandemia al existir menos restricciones, dijo.

De igual manera la Iglesia señaló la necesidad de cambiar el semáforo, con la intención de que los templos puedan regresar a las actividades. Canacintra y Canirac también se han manifestado a favor de la apertura.

De acuerdo con datos de Coparmex, en mayo, cuando el Covid-19 alcanzó su pico más alto, en el Hospital 66 del IMSS había 35 pacientes con ventiladores y ahora son siete.

“Desde hace dos semanas ya tenemos los elementos para avanzar con la reapertura económica, ya bajó la severidad de hospitalización, no ha habido saturación de hospitales y ahora los médicos tienen más información para atender y tratar a los pacientes… ya no pueden decir que están sorprendidos porque no saben cómo atender la enfermedad. Ya hay mucha práctica y menos nerviosismo”, apuntó.

Pese a ello, insistió que se debe fomentar el uso del cubrebocas para disminuir los contagios, sobre todo con campañas por parte del Gobierno federal. “El uso de cubrebocas en público es la medida para prevenir la transmisión de la enfermedad, sin embargo, hay personas que siguen diciendo que no es necesario, por lo que creo que es preciso fomentar su uso no para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los demás”, declaró.

“A veces parece que bajamos la guardia porque en reuniones familiares lo dejamos a un lado, pero crecen los contagios y por eso no avanzamos con la reapertura”, dijo.

¿Qué se podrá hacer?

Con semáforo en amarillo, los locales ambulantes y semifijos aumentarían su capacidad al 60 por ciento y los de centros comerciales a un 50, mientras que cines, gimnasios y centros culturales, tendrían permiso de abrir con la mitad del aforo. En el caso de bares, centros nocturnos, áreas de bar de restaurantes y balnearios, se da oportunidad de operar a un 30 por ciento.

El presidente de Coparmex ejemplificó el caso de un restaurante, que puede recuperar su inversión cuando se ocupa arriba de un 50 por ciento de las mesas.

“Los restaurantes tienen dos opciones: una es incrementar precios, lo que ahuyentaría a la clientela, o bien, buscar tener mayor ocupación de las mesas si se avanza con el semáforo en amarillo”, dijo Ramos Morán. (Iris González / El Diario)

