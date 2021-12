Avalan regidores rescisión a Poliplaza

Ciudad Juárez.- Regidores de las diversas bancadas del Cabildo indicaron que están a favor de la rescisión del contrato con el hospital Poliplaza, siempre y cuando se tenga otra mejor opción para la atención médica de los trabajadores del Municipio y sus familiares.

Héctor Avitia Arellanes, del Partido del Trabajo (PT), dijo que los ediles de su bancada piden que los empleados del Municipio reciban la atención que merecen.

“Si no se está dando hay que cambiarse de empresa, en este caso de servicios de salud. Si así lo decide el Municipio, adelante, todo es en bien de los trabajadores”, anotó.

El oficial mayor, Arturo Rivera Barreno, dijo que el Gobierno local tiene como alternativas, en caso de llegar a cancelar el compromiso con Poliplaza, el centro comunitario Santiago Troncoso y los hospitales Star Médica y Centro Médico de Especialidades.

“Lo tenemos previsto, obviamente antes de hacer cualquier movimiento de ese tipo para iniciar el procedimiento de rescisión contábamos –previniendo que podrían suspendernos el servicio, que no creo que sea el caso, no se va a suspender el servicio–, pero ya estamos nosotros preparados con la atención para los derechohabientes”, aseguró.

Agregó que tras notificar a Poliplaza u Hospitales de Juárez la rescisión del contrato, puede haber algún arreglo en medio del proceso.

“Si en un momento dado no le conviene a ninguna de las dos partes seguir con un contrato, siempre puede haber un arreglo a mitad de un juicio y podría darse”, mencionó.

Afirmó que a la fecha se pagan a Poliplaza mensualmente de 15 a 18 millones de pesos por el servicio médico de 25 mil derechohabientes, entre trabajadores municipales y sus familias.

El Ayuntamiento aprobó el contrato con Hospitales de Juárez S.A. de C.V. en junio del 2011 por 15 años, de modo que vence en el 2026, pero debido a las 200 quejas contra el servicio del hospital documentadas de septiembre a noviembre, el Gobierno local decidió rescindirlo.

El tiempo de cancelación del contrato no se puede definir, ya que depende de la argumentación de ambas partes, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

“Depende qué vayan a responder o qué no vayan a responder dentro de sus derechos, depende de cómo respondan ellos, porque en el tema de derecho hay términos que se tienen que plantear, pero hay asuntos que duran hasta siete, ocho años, o hay asuntos que se pueden terminar en tres, cuatro meses, si las partes así lo consideran”, declaró.

Aseguró que el Municipio ya respondió al regidor Enrique Torres Valadez, quien se amparó el pasado martes por el inicio de la rescisión del contrato con Poliplaza.

“Desconozco las motivaciones que tenga el regidor Enrique Torres para hacerlo, se le respeta, no se comparte de manera absoluta lo que está haciendo porque me parece que está malinformado, porque todos los trabajadores del Municipio cuentan con el servicio de seguridad social, y otra cosa muy diferente es el proceso que se está llevando a cabo”, expuso.

Torres, quien esta semana resultó positivo a Covid-19, dijo que el servicio médico que el Municipio proporciona es en el centro comunitario Santiago Troncoso, y ahí no es garantía de buena atención.

“Lo que queremos es que se suspenda el procedimiento hasta que nos digan qué va a pasar, no nos han dicho nada”, puntualizó.

A voz de los regidores

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Joob Quintín Flores Silva, dijo que la comisión de Salud recibió quejas de Poliplaza porque no están brindando buen servicio.

“Hace falta no soltar la liana sin tener la otra en la mano, no podemos soltarlo si no tenemos garantizado otro servicio médico alterno de mejor calidad”, mencionó.

El regidor Jorge Gutiérrez Casas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que lo importante es cómo se va a sustituir el servicio médico.

“Es si ya se cuenta con un esquema hospitalario con la calidad necesaria, no solamente es rescindir el contrato, es sustituirlo”, mencionó.

El apoderado general de Hospitales de Juárez S.A. de C.V., Kevin Guerrero Carrera, se reservó la estrategia jurídica en el proceso, pero reiteró que defenderán el contrato.

“En lo que nos debemos de ocupar es en atender el trámite de la rescisión; tenemos cinco días naturales para dar respuesta, el lunes estaremos respondiendo”, aseguró.

El secretario del Trabajo del Sindicato, Héctor Cano Villela, declaró que en enero esperan reunirse con la directora de Salud, Daphne Santana Fernández, para que les den a conocer las opciones que tendrán para la atención médica.