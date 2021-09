Avalan médicos despenalización

Ciudad Juárez— El Colegio Médico de Ciudad Juárez se pronunció a favor de que la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) haya despenalizado el aborto, sin embargo destacó que existen retos muy importantes al respecto, como el que las instituciones ofrezcan condiciones dignas y no se dé pie al incremento del clandestinaje.

Alonso Ríos Delgado, presidente del gremio, y Lorenzo Soberanes Maya, secretario, afirmaron que ahora será labor del Gobierno dar a las chihuahuenses instalaciones correctas para el procedimiento, hecho que vieron difícil, puesto que –coincidieron– las condiciones del sector Salud no son las adecuadas.

En relación al impacto local de la decisión, precisaron que no es tanto, puesto que la cultura o facilidad de practicarse una intervención de este tipo se tenía desde hace tiempo por la cercanía con los Estados Unidos, donde es legal.

“Como médico no estoy muy de acuerdo, pero porque las instituciones de Salud no se dan abasto para situaciones o tratamientos normales u otros como el Covid-19, pues no hay recursos humanos o equipos. No sé qué está pasando con el Gobierno, despenaliza cosas sin estar preparado”, manifestó Ríos Delgado.

Por su parte, Soberanes Maya enfatizó que la principal causa de muerte relativa al aborto se deriva de su práctica en la clandestinidad, es decir, en la clínica. Si bien reconoció la situación legal como un adelanto, puntualizó que el escenario actual en las dependencias públicas de salud debe fortalecerse a la brevedad.

“Uno de los problemas más grande es el clandestinaje, de las clínicas o lugares que se dedicaban a esto con gente sin experiencia causando rupturas de útero, infecciones. Actualmente esta ley viene a ayudar en mucho para respetar la decisión de las mujeres, pero se les deben ofrecer condiciones”, dijo el galeno.

Tras la determinación de la SCJN ahora es inconstitucional criminalizar a quienes abortan durante la primera etapa del embarazo, por lo que en ninguna parte del territorio nacional se podrá procesar de forma legal a una mujer que tome la determinación de interrumpir su gestación.

avargas@redaccion.diario.com.mx