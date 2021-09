Avala CCE municipalización de JMAS

Ciudad Juárez— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se unió al añejo reclamo de juarenses relacionado con la municipalización de la JMAS.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente del organismo privado, dijo que se trata de una iniciativa controversial que han presentado a los empresarios desde hace varios años, sin lograr hasta el momento que la ciudad tenga el control de ese organismo estatal.

“Se ha visto la posibilidad de que la Junta Municipal de Agua pase realmente a la administración del Municipio de Ciudad Juárez, cosa que hasta el momento no se ha dado”, dijo.

La transferencia del organismo estatal al ámbito del Gobierno municipal es un derecho consagrado en la Constitución, que reconoce el respeto a la autonomía municipal e independencia en la prestación de servicios públicos como el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento.

Sin embargo, el presidente del CCE agregó que antes de ello tiene que revisarse la operatividad de la misma, así como el aspecto legal y el costo que representaría tener la operación aquí.

“Nosotros como CCE no lo vemos mal, pero hay que trabajar en eso porque no es algo que se pueda lograr así tan rápido y que se tome tan a la ligera, porque hay que analizar su funcionamiento, el costo, no sólo de la administración, sino todo lo que se maneja”, dijo.

El presidente municipal Pérez Cuéllar expuso que la transferencia de la Junta es un tema constitucional y que una de las ventajas es que el Gobierno de la ciudad con una mejor coordinación construiría y repararía calles al mismo tiempo que excavaría zanjas, lo que supone un mejor cuidado y protección del pavimento.

“Es un tema del ‘Municipio Libre” y simplemente se tiene que cumplir con la Constitución”, manifestó Pérez Cuéllar.

Mientras que Salayandía Lara explicó que el costo por el servicio de agua que pagan las empresas es muy variado, pues depende si se trata súnicamente de una oficina, una compañía mediana que solamente usa agua en baños y cafetería o de una grande que dentro de sus procesos productivos requiere el vital líquido.

“Por ejemplo en mi caso, que tengo una empresa de metal-mecánica de 100 personas, donde el agua se usa sólo en baños y cafetería, son 5 mil pesos lo que llega por mes, pero es muy difícil estimar el promedio entre las empresas porque depende del giro y el tamaño”, resaltó.

