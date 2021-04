Avala Canaco Centro de Convenciones en ‘Los Hoyos’

Iris González/El Diario / El líder de la Cámara (izquierda) durante su toma de posesión el miércoles pasado

Ciudad Juárez— Luego de la polémica que ha desatado la próxima construcción del Centro de Convenciones Paso del Norte en el área conocida como “Los Hoyos”, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta ciudad salió en defensa del proyecto, asegurando que la obra cumple con todos los elementos de factibilidad para su realización.

“El plan obedece a todo en cuestión de recursos, ubicación, autorización y demás, ¿por qué en ‘Los Hoyos’?, porque la intención es que sea parte del Megaparque El Chamizal que fue presentado al presidente López Obrador y que se comprometió a realizar la rehabilitación de dicho espacio”, comentó Rogelio Ramos, presidente de Canaco Juárez.

Asimismo, resaltó que en el lugar se contempla un área recreacional, con la adecuación de un “paseo del lago”, que para la terminación de una primera etapa, serán requeridos 250 millones de pesos.

Ramos Guevara dijo que aunque hay inconformidad por parte de algunos grupos, el plan tiene factibilidad de ubicación y resultados, lo que habría dado certeza a la asociación Exposiciones y Convenciones de Juárez para construir el inmueble en el sitio antes mencionado.

“Hay muchas voces e inconformidades, pero es debido a que no están completamente ciertos del proyecto, pero tiene factibilidad. ¿Por qué no se había empezado? Por la falta de tenencia legal de la tierra, había un comodato extendido por el (ex) alcalde (José) Reyes Ferriz, mismo que dejó de tener efecto porque no tuvo uso; fue entonces cuando se instalaron ahí las ligas deportivas”, comentó.

El líder empresarial explicó que como parte de los trabajos previos para la construcción del centro de convenciones, la asociación y organismos involucrados han sostenido diálogos con las diferentes ligas deportivas que hacen uso de los terrenos para sus actividades, con la intención de analizar la posibilidad de reubicar sus campos.

El presidente de Canaco en esta ciudad señaló que tras la extensión oficial en comodato del predio de 71 mil 848.522 metros cuadrados por parte del Municipio, la asociación encargada de su materialización ya podrá invertir con mayor seguridad, afirmando que para comenzar la primera fase se tienen disponibles alrededor de 120 millones de pesos, además de que existe la posibilidad de un crédito a través de Banobras.

Asimismo, el Fideicomiso de Promoción Turística ¡Ah Chihuahua! habría convenido con la asociación Exposiciones y Convenciones de Juárez la entrega de un remanente no superior a 40.5 millones de pesos para el desarrollo de los trabajos.

