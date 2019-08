Autorizan pasaporte humanitario a hija de Irma Márquez

Ciudad Juárez— Gloria Irma Márquez, una de las mexicanas que murió en Walmart de Cielo Vista de El Paso, será velada en aquella ciudad el martes próximo, dio a conocer Iliana Domínguez, amiga de la hija de Gloria.

Relató que Yésica Márquez, la hija de Gloria Irma, vive en Ciudad Juárez y no tiene documentos para ir a Estados Unidos, por ello el lunes la acompañó al puente Internacional Paso del Norte a pedir un permiso humanitario para poder cruzar, el cual fue concedido seis horas después.

Dijo que las autoridades estadounidenses les dieron la autorización a Yésica y su hija para ir a despedirse de su madre y abuela, respectivamente.

Iliana mencionó que la familia carece de recursos económicos, y que el velatorio se realizará por las funerarias que ofrecieron su apoyo en estos momentos a la comunidad.

“Hasta ahorita ninguna autoridad les ha dado apoyo”, aseguró.

Agregó que Yésica y su hija no han tenido apoyo ni para los gastos personales del hospedaje ni comida, y en su página de Facebook pidió ayuda de la comunidad para ellas.

Iliana Domínguez relató que Yésica tenía 14 años sin ver a su madre, con quien hablaba todos los días por teléfono y a su mami le gustaba que le cantara canciones.

“Con tantas muestras de amor, con una comunidad llena de dolor y al mismo tiempo de fe en que siempre seremos más las personas que nos mueve el bien, anoche Jesy y Dafne estuvieron en donde ocurrió la tragedia, catorce años sin ver a su mama y sin tener la dicha del amor de su abuelita, esto fue lo primero que han visto de ella, una cruz con el nombre de ella y alrededor de 21 cruces más con los nombres de las otras personas y miles de flores, globos, peluches, tanta muestra de compasión, consuelo. Había gente orando, abrazando, cantando, dando agua, lecturas bíblicas, dibujos, pero todos unidos como somos aquí en El Paso y Juárez, fue muy doloroso verlas sufrir ahí y ver a tantas personas con tanto sufrimiento”, publicó ayer en página de Facebook Iliana Domínguez.

“Hasta el día de hoy no han obtenido ningún tipo de ayuda para gastos personales como es comida, hospedaje etc, no ha habido ninguna instancia del Gobierno ni mexicano ni americano, si alguien gusta cooperar para su estadía en este país , ya que el funeral se llevara a cabo hasta el martes”, agregó en la publicación.





[email protected]