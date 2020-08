Autoridades no han intervenido ante condicionamiento de inscripción

Ciudad Juárez— Sin la intervención de la autoridad educativa, escuelas secundarias siguen condicionando la inscripción a cambio del pago de las cuotas escolares.

“No quisieron inscribir a mis hijos porque no he pagado la cuota voluntaria, muchos papás como yo no tenemos el dinero para la aportación”, señaló a El Diario un padre de familia que pidió la reserva de su identidad.

Su caso sucede en la escuela secundaria técnica número 90, ubicada en la carretera Juárez Porvenir con número 32594.

“Y todavía tenemos que ver cómo le vamos hacer para que los niños puedan estudiar en línea, ya que tengo cuatro niños y cada uno creo yo tienen que tener su propio celular para sus clases virtuales”, agregó el inconforme.

A mediados de julio pasado, a nivel estatal, la vocera de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Eva Trujillo, llamó a los planteles escolares a no violar la ley, que dice que la educación debe ser gratuita.

Sin embargo, el miércoles pasado la subsecretaria Judith Soto se posicionó por pedir a los padres de familia que colaboren y si no pueden hacer el pago, que hagan convenios o incluso que paguen con mano de obra o en especie.

“Esta aportación es muy necesaria principalmente para la comodidad de sus hijos; si bien sabemos que los niños no están en la escuela, la situación es temporal y sí van a regresar”, argumentó.

La escuela secundaria técnica 96 es otra de las que están tratando de forzar el pago de las inscripciones, según una queja documentada por una mujer que asegura que ni siquiera les permiten el ingreso a dirección si no muestran el recibo de pago del banco.

“De verdad me angustia que no puedan seguir estudiando, espero que me ayuden para que el director ya no exija el pago y puedan inscribirse a los niños”, dijo un padre de familia.

La crisis económica que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19 es uno de los argumentos que exponen los padres de familia para pedir que, incluso, las directivas de las escuelas hagan convenios de pago, lo que tampoco quieren.

“Yo estoy desempleado, estamos pidiendo facilidades, pero no han querido ceder los directores”, dijo un padre de familia de la escuela secundaria técnica 91, donde también se está condicionando la inscripción.

Soto dijo que “hay muchas maneras de ayudar” a los planteles, que durante el confinamiento también ocupan mantenimiento.

Ayer se pidió un reporte de quejas recibidas ante la SEyD contra planteles educativos que están haciendo obligatoria la cuota escolar, pero no se tuvo respuesta.

En la entrevista del miércoles, la subsecretaria de Educación dijo que, si fuera el caso de que están condicionando la inscripción, “que pongan la denuncia para que nosotros podamos proceder y apoyarlos a que esta situación no esté ocurriendo”.

“Si el directivo es el que está pidiendo la cuota se puede proceder, pero si son los padres de familia el proceso es mediatorio y siempre hemos sido muy exitosos de eso”, apuntó.

