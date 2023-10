Autoexploración, vital para la salud femenina

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Jefatura de Prestaciones Médicas, exhorta a las mujeres a realizarse la autoexploración de senos para detectar y atender de manera oportuna el cáncer de mama.

Lo anterior, en el marco del Mes de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama, en el que el IMSS fortalece los programas de prevención en la entidad.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, José Daniel Figueroa Alonzo, explicó que la autoexploración la puede realizar toda mujer de 20 años en adelante, especialmente al séptimo día después de su menstruación.

El especialista detalló que este examen debe ser primero visual, frente al espejo, con los brazos arriba, para buscar cualquier cambio en el contorno de los senos, en su tamaño o en su forma.

Indicó que por lo general, muchas mujeres normalmente tienen un seno más pequeño que el otro, por lo que cada mujer debe conocer sus mamas para saber lo que es normal en ella.

Figueroa Alonzo agregó que después con las manos sobre las caderas, presionando fuertemente sobre ellas, se deben de inspeccionar ambos senos, observar si hay cambios en la piel, hundimientos, protuberancias, heridas o cambios en el pezón.

No obstante, advirtió que el encontrar una bolita o dureza no es motivo de alarma porque una alteración en los senos a cualquier edad no significa precisamente cáncer, lo único que se debe hacer es acudir con el doctor lo más pronto posible.

Finalmente, el titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas reiteró la importancia de visitar con periodicidad el módulo PrevenIMSS, ubicado en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción.

redaccion@redaccion.diario.com.mx