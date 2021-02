Aún sin agua 8% de usuarios

Archivo / El Diario de Juárez / Una mujer abre la llave del agua

Ciudad Juárez— A más de 56 horas del corte en el suministro de agua, cerca del 8% de la ciudad permaneció sin servicio, dando reflejo de la lentitud con la que se ha realizado el proceso de restablecimiento de las líneas ante la falta de energía, según el último reporte emitido por la JMAS.

De acuerdo con el último reporte de la descentralizada, hasta la 1:00 pm del miércoles, 173 sitios entre pozos y rebombeos habían sido restablecidos, representando el 92% de la ciudad, mientras que se habían atendido más de 260 reportes por fuga de agua en tubería interior.

Por su parte, Óscar Ibáñez, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), comentó que durante el pasado martes, nuevamente se registró una baja de la energía eléctrica en varias partes del estado, restableciéndose por completo por la noche y la madrugada del miércoles, por lo que desde ayer, “prácticamente todas las juntas municipales funcionan al 100%”, con excepción de esta frontera.

“En Juárez, se tuvo una pequeña disminución, quedando por arriba del 80%, y en el caso de la ciudad de Chihuahua, el porcentaje es del 99.5%, siendo solamente dos bombeos los que están pendientes de energizar”, dijo.

“Tanto en Chihuahua como en Juárez, todavía estamos presurizando los sistemas, y por eso no tenemos el servicio al 100%, dado que se están llenando tanques, y todavía no hay suficiente agua en las líneas. En el caso de Juárez, no vamos a poder presurizar hasta que tengamos el servicio al 100%, pero por lo demás, en el resto del estado se está prestando un servicio sin problemas”, concluyó.

Según cifras de la JMAS, esta frontera cuenta con un total de 460 mil usuarios de agua potable y previo al cierre de esta edición se cuestionó a la descentralizada sobre el avance en el restablecimiento del servicio, indicando que el progreso sería consultado para su posterior publicación.

