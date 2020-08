Aún no puede enterrar a su hijo

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con el ataúd de su hijo Alan Josué de 11 años en la sala de su casa, Angélica espera todavía la recuperación de su hija mayor, Karen Cristal, de 14 años, quien hasta ayer permanecía intubada en el hospital número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los dos hermanos fueron atropellados la tarde del lunes junto con un amigo de 11 años de edad, quien se encuentra también hospitalizado, entre las calles Zoltepec y Real del Monte, muy cerca del periférico Camino Real, cruce que ayer fue tomado por los vecinos y familiares bajo la exigencia a las autoridades de que coloquen topes y señalética.

Con la preocupación de no poder enterrar todavía a su hijo, la mujer de 33 años de edad fue informada ayer por el IMSS que Karen Cristal continuaba sedada, debido a que permanecía intubada, y necesitaba terapia en los pies.

También le dijeron que le realizarían una segunda tomografía. “Karen se dio un golpe muy fuerte en la cabeza (…) tiene el cerebro muy inflamado”, informó su abuela, Lucía Hernández.

De acuerdo con la madre de Angélica, Karen “va evolucionando, pero muy lento”. Mientras que su amigo, del cual dijo desconocer el nombre, ya se encuentra estable, pero todavía hospitalizado.

Los tres iban al parque cuando fueron arrollados por la conductora de una camioneta tipo van, quien argumentó que le fallaron los frenos y perdió el control del vehículo, por lo que impactó a los tres niños.

En la camioneta viajaban dos mujeres, de 48 y 18 años, y aunque en el lugar del accidente la mujer más joven les gritaba a los policías que ella iba conduciendo la camioneta, fue finalmente la mujer de 48 quien fue detenida, y luego puesta en libertad tras obtener el perdón de los familiares de las víctimas.

Sobre una banqueta de apenas unos 50 centímetros los tres niños iban caminando, cuando según testigos “la camioneta volando” impactó a los tres menores y finalmente chocó contra el muro de concreto.

Esa misma noche Alan perdió la vida, lo cual todavía desconoce su hermana, por quien ahora su familia ora para que se recupere.

Ayer, mientras se llevaba a cabo el funeral, vecinos cerraron el paso a vehículos en protesta porque no se habían colocado señalamientos de alto, reductores de velocidad y topes de concreto.

Los manifestantes exigían además la presencia de policías viales debido a que los vehículos pasan a exceso de velocidad y se han registrado al menos cinco accidentes más, aseguraron.

“Ahorita fueron mis niños, más delante ¿quién va a ser? Yo digo que deberían de poner una seguridad ahí, topes o algo, porque no miden las consecuencias, bajan con una velocidad muy fea, agarran como pista”, pidió desde la mañana del martes la abuela de Alan Josué y Karen Cristal a las autoridades.

Alan Josué era apodado “Amarillo” o “El Amarillito”, y “era un niño muy pacífico, siempre sonriente, bien juguetón, no era vago, no salía, no andaba en las calles”, recordó su abuela.