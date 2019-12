Aún no hay detenidos

Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) no ha podido establecer cuál fue el móvil del asesinato de las cuatro mujeres baleadas en el interior del bar “El Manantial”. Ayer se liberó la entrega de los cuerpos y los investigadores iniciaron con la indagatoria respecto al entorno de las víctimas, sin que hasta el momento se tenga definida una línea o el motivo de esos homicidios, indicó la vocera de esa corporación, Silvia Nájera.

Las personas fallecidas fueron identificadas oficialmente como Danya Viviana Rosendo Jáquez, de 27 años; Sarahy Cardona Gómez, de 23; Karla Yareli Irigoyen Cardona, de 21 y Sairy Anel Rodríguez Castruita, de 34.

La causa de muerte de las cuatro víctimas fue traumatismo craneoencefálico derivado de los impactos de bala que recibieron en el cráneo, dijo la portavoz.

Familiares de Karla Yareli señalaron que ella deja en la orfandad a dos niños de tres y cinco años de edad, respectivamente, y expusieron que se trata de una pérdida irreparable. Además pidieron a las autoridades que se detenga a los responsables.

“No podemos estar así, como si no pasara nada. No se me hace justo que lo ven como si se tratara de cualquier animalito que atropellaron y ya, ahí quedó. No, hay que ser justos nada más; que revisen videos, que vean quién fue, si están localizables o no, queremos justicia. No sabemos si la Fiscalía ya está trabajando en eso, no nos dicen nada”, expuso uno de los familiares de Karla Yareli al salir de realizar los trámites para la entrega del cadáver.

“Nos sentimos mal, es la pérdida de mi hija. Qué puedo decir, es irreparable… ella trabajaba en el bar y era ama de casa… lo único que nos dicen es que todavía no hallan a los responsables. Supuestamente hay videos (de los asesinos)”, expuso la mamá de Karla quien dijo que será inhumada en Ciudad Juárez aunque nació en Torreón.

La matanza se registró en la madrugada del martes pasado, a las 00:57 horas, en el centro nocturno “El Manantial”, ubicado en el cruce de las avenidas Ejército Nacional y Francisco Villarreal Torres.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona Norte, Jorge Nava López, dijo que en el hecho participaron al menos dos asesinos pues en la escena del crimen se localizaron dos grupos de casquillos percutidos que corresponden a calibres diferentes, 9 y .40 milímetros.

Además, indicó, se recuperó un material videográfico de lugares aledaños al lugar de hechos y ya se analiza.

Un agente investigador indicó que hasta el momento no se ha establecido que el móvil de los asesinatos corresponda a cuestiones de género. Más bien, refirió, el hecho podría estar vinculado con el crimen organizado pues dispararon directamente contra las mujeres. Por lo que es probable que en las siguientes horas la FEM decline la carpeta de investigación a la Unidad de Homicidios de la FGE.

Hasta el día de ayer la FEM había conocido de 97 asesinatos de mujeres pero sólo en 16 se había determinado que los crímenes corresponden a razones de género, añadió Silvia Nájera.





