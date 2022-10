Aún no devuelve Cobach dinero de uniformes

Ciudad Juárez.— Tras dos meses del inicio de clases en los Colegios de Bachilleres (Cobach), padres de familia denunciaron públicamente que los planteles educativos se han deslindado de la devolución del dinero de los nuevos uniformes señalando que la responsabilidad es de la empresa y, a pesar de ello, han comenzado a solicitar a los estudiantes acudir con uniforme.

“La escuela se deslinda, me comentaron que ellos eran sólo un enlace”, dijo la señora Lupita Herrera, madre de un estudiante del plantel 11, quien señaló que durante el proceso de inscripción no fueron los padres de familia quienes contactaron a la empresa, sino que la dirección les solicitó el pago de 2 mil 315 pesos para la compra de un paquete de cinco piezas.

El paquete de uniforme con la nueva imagen, a cargo de la empresa UC Uniformes Chihuahua, consistió en una pantalonera de 598 pesos, una chamarra de 638, una playera tipo polo de 430, una playera deportiva de cuello redondo verde por 325 y una blanca por el mismo costo, lo que representó un pago de 2 mil 315 pesos.

Hasta el momento, de acuerdo con los padres de familia, los planteles del Cobach únicamente han realizado la entrega de las playeras y no se ha especificado la fecha en que se entregará el resto de las prendas, pero quienes decidieron solicitar el reembolso aún no reciben el dinero y, en cambio, se les ha pedido que se comuniquen directamente con el proveedor.

Además, a quienes no quisieron adquirir las prendas se les ha pedido que acudan a clases con el uniforme, por lo que los padres de familia señalaron que no pueden comprarlo si no reciben el dinero que depositaron, pero algunos decidieron recurrir a los antiguos uniformes que tenían guardados de sus hijos mayores.

La inconformidad no sólo se ha registrado en los planteles de Ciudad Juárez, también en la capital del estado, donde se les informó que el subsistema está conformando listas con los nombres de las personas que han solicitado su reembolso para que el proveedor, identificado como Mario Rivero Gallegos, les haga el depósito correspondiente.

“Me dijeron que al final de cuentas la persona que se encarga de depositar el dinero es el proveedor Mario, ya que ese dinero nunca entró al Colegio de Bachilleres, que la asistente de dirección es la que tiene esas listas nada más, ellos no están reembolsando”, dijo la señora Estela Chávez, madre de un estudiante del plantel número 4.

Ante la situación, se buscó la versión de la coordinadora Zona Norte del Colegio de Bachilleres, Laura Robledo, pero no respondió a la solicitud de información; sin embargo, anteriormente confirmó que la empresa sólo está entregando las playeras e informó que se está implementando una logística para acelerar el reembolso.