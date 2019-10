Aún esperan 800 niños un lugar en la primaria

Ciudad Juárez— Alrededor de 800 niños en Ciudad Juárez no acuden a la primaria pese a que el ciclo escolar inició hace casi dos meses, debido a que se encuentran en lista de espera para que les den cupo en las diferentes escuelas de las colonias cercanas a su domicilio, dijo Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación en la Zona Norte.

Uno de ellos es Juan Molina, de 11 años de edad, que el pasado jueves regresaba a las 12:00 del mediodía de la tienda a su casa en la colonia Senderos de Oriente, horario en el que debería estar en la escuela.

Juan vive en el fraccionamiento Senderos de Oriente, uno de los más alejados de la mancha urbana, en el camino hacia Ciudad Universitaria, la única colonia cercana es Parajes de San José, sin embargo, en la escuela que se encuentra en ese lugar lo tienen en lista de espera para ser aceptado.

“Batallamos para las escuelas, porque como no hay, mi hijo no está en la escuela porque no me lo han querido aceptar, ya va a cumplir 12 años”, mencionó Sandra Morales, madre de Juan.

Desde ahí hasta Parajes de San José les tomaría 20 minutos llegar en la ruta.

“Pues me dicen que está en espera pero ya es mucho, y no es el único, también la niña de esa casa está sin escuela, que no le han podido encontrar cupo”, comentó.

Al ser cuestionada sobre este tema, la subsecretaria de Educación indicó que se realizó un censo de niños que a finales de agosto se encontraban en listas de espera, los cuales eran 800.

Ante esto se realizó una propuesta a Servicios Educativos del Estado para ampliar cupos, construir salones y generar opciones alternativas para brindar el servicio a estos menores, sin embargo, todavía se están analizando, refirió.

“Yo constantemente estoy en comunicación con ellos (SECH) porque implica negociaciones a nivel federal para solicitar plazas y matrícula”, mencionó.

En el caso de Juan, quien de ser aceptado en la escuela será regresado a cuarto de primaria, su madre dice que teme que pueda perder el año escolar, ya que en dos meses terminará el primer semestre del ciclo, además de que si se reintegra a clases tendrá un significativo atraso en relación con sus compañeros. (Mayra Selene González)