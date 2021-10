‘Aumentan víctimas colaterales por sicarios inexpertos y vigilancia militar’

Ciudad Juárez— Durante las últimas semanas en la ciudad se ha registrado un alto número de personas lesionadas con arma de fuego, fenómeno que ha llamado la atención de autoridades e investigadores.

Los sicarios reclutados por los grupos criminales para terminar con la vida de alguna persona, no sólo fallan en su objetivo sino que durante los ataques han dejado víctimas circunstanciales, según especialistas en el tema.

El incremento en la presencia militar y de la Guardia Nacional en la ciudad para apoyar a las corporaciones preventivas, ha provocado que los pistoleros busquen hacer su ‘trabajo’ rápido y alejarse pronto de la escena del crimen, es decir, disparan corriendo, lo cual genera esta situación, consideró Manuel Esparza, doctor del Colegio Internacional de Investigadores Forenses.

En un período de una semana, del 19 al 26 de octubre, 14 personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“En videos de cámaras de seguridad, incluso de otras partes de la república, se observa que llegan y disparan, y salen corriendo disparando, los disparos los hacen en movimiento, no toman una posición para disparar, entonces esos factores influyen para que no puedan cumplir con el objetivo tal y como lo tenían planteado”, mencionó.

Únicamente durante la tarde del lunes, en tres diferentes eventos suscitados en un lapso de una hora, seis personas fueron heridas en ataques armados en diferentes puntos del suroriente de la ciudad, en la avenida Universidad Tecnológica, la colonia Horizontes del Sur y Senderos del Sol, entre otros sitios, de acuerdo con datos oficiales.

“Yo le apunto en gran parte a eso por una cuestión, hay más presencia de militares y Guardia Nacional, mal que bien están haciendo presencia en la ciudad y están respondiendo a los hechos y cualquier persona sabe que hay más presencia de autoridades y están intentando hacer lo que pudiéramos decir, que es su ‘trabajo’, de esa manera apresurada”, añadió.

Dijo que aunque no puede descartarse también la posibilidad de que grupos criminales reclutan a personas inexpertas en el uso de armas, considera que este no es el principal factor en lo que ocurre actualmente en la ciudad, ya que cuando una persona no sabe usar un arma, se le encasquilla al no empuñarla bien.

“Si para un tirador que sea bueno, hacer los tiros en movimiento es complicado, ya aquí con la situación de estrés, con la situación de la prisa, todo eso influye”, agregó.

Dijo que a esto se suma la posibilidad de que el objetivo esté acompañado de otras personas y estas se convierten en víctimas circunstanciales.

Arturo Zuany Portillo, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), consideró que estos casos también pudieran tener la lectura de que los grupos delincuenciales reclutan a menores de edad para cometer los homicidios.

“Ha sido una constante durante muchos años que reclutan muchos menores de edad y que no tienen conocimiento del manejo de armas, si bien la mayoría de los que andan en la calle no tienen experiencia en el uso de armas, mucho menos un joven que es lo que andan utilizando”, comentó.