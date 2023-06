Aumentan protestas por escasez de agua

Habitantes de más de 10 colonias de la ciudad han realizado diferentes manifestaciones durante las últimas horas contra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), debido a que padecen la escasez del vital líquido.

Ayer, poco después de la una de la tarde, vecinos del fraccionamiento La Rosita bloquearon la puerta principal de las oficinas administrativas de la Junta ubicadas en el eje vial Juan Gabriel.

Óscar Gómez, vecino del lugar, dijo que el fraccionamiento tiene 20 años y nunca habían carecido de agua, pero en noviembre pasado se construyó enseguida el fraccionamiento Tosá, de grupo Ruba por lo que éste, que es el primer verano, inició el problema.

Juan Manuel Vázquez, otro de los vecinos, dijo que aledaño a La Rosita también se están vendiendo lotes residenciales y se localizó una toma clandestina de agua, pero los funcionarios de la JMAS no les supieron decir a quién corresponde dicha toma.

“Ya les explicamos y dicen que ellos (JMAS) no la autorizaron y no saben quién la autorizó. Si necesitamos ir a cerrarles la toma, se las vamos a cerrar, obviamente es de una constructora que necesitaba darle agua a un fraccionamiento y de ahí la tomaron, una constructora que está vendiendo casas de más de dos millones de pesos y que no tienen agua, pero es especulación, necesitamos la información completa”, mencionó.

Isela Segura, otra de las afectadas, dijo que en el fraccionamiento La Rosita habitan 400 familias y desde hace más de una semana por las llaves sale sólo un chorrito que no alcanza ni para bajarle al baño.

Los inconformes fueron atendidos por Juan Carlos González, secretario particular del director ejecutivo, quien les entregó un escrito donde la JMAS se compromete a ir dando solución de manera semanal en un período no mayor a un mes.

Horas antes, durante la noche del miércoles, vecinos de varios fraccionamientos del sur de la ciudad bloquearon parcialmente la glorieta del Kilómetro 20 en manifestación por la falta de servicio de agua potable.

De acuerdo con los manifestantes, la problemática del agua es constante en este lugar, pero en esta ocasión ya tienen poco más de una semana sin el líquido.

Se trata de los fraccionamientos Paseos del Pedregal, Las Huertas, Paseo de Las Lilas, Colinas y Safari, ente otros.

También durante la noche del miércoles, habitantes de al menos cinco colonias del poniente de la ciudad como la Mariano Escobedo, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles realizaron una manifestación en el cruce de las calles Ajusco y Atopán.

Mencionaron que desde hace más de un mes no tienen agua durante el día y en la noche llega un chorrito, pero en algunos sectores tienen una semana sin una sola gota de agua.

La dirección ejecutiva de la JMAS dijo que al último reporte de ayer son 12 colonias las que reportan baja presión y dos sin agua, que son La Rosita y Portal del Roble. (Mayra Selene González / El Diario)

Afectados:

*Fraccionamientos Paseos del Pedregal, Las Huertas, Paseo de Las Lilas, Colinas y Safari, entre otros

*Las colonias Mariano Escobedo, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, La Rosita y Portal del Roble

*El último reporte de la JMAS registra 12 colonias que tienen baja presión y dos sin agua