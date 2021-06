Aumentan pacientes, pero bajan recursos

Ciudad Juárez— De forma intempestiva a Hermelinda García de 52 años le redujeron sus diálisis en el Hospital General, pues de tres que recibía a la semana como beneficiaria del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que suplió al Seguro Popular (SP) desde el 1 de enero de 2020, ahora solamente se le otorga una.

Esto implica lidiar con sus problemas renales a su suerte, ya que debe costear los tratamientos cancelados en el sanatorio, pero no tiene la solvencia económica, tanto es así, que el pasado lunes se vio en necesidad de manifestarse acompañada de una decena de pacientes.

De acuerdo con el estudio “De Seguro Popular a Insabi: mayor población con menor atención”, los fondos de auxilio individual del nuevo servicio cayeron un 20.3% este año. En 2021 el Insabi destina únicamente 2 mil 911 pesos por persona, cuando durante el 2019, con el SP, se facilitaba una cantidad de 3 mil 656.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C., la población del Insabi va en aumento, mientras que el crecimiento de los fondos no ha ido tan a la par, quedándose solo en palabras la superación de inequidad afirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que nos regresen las hemodiálisis; sin ellas, nos vamos (de esta vida)”, dijo la mujer con voz entrecortada el 21 de junio desde su silla de ruedas protestando, atravesada en el Paseo Triunfo de la República, sosteniendo una sombrilla para cubrirse del sol que entonces dio 41 grados centígrados (106 Fahrenheit).

Su esposo, Miguel Rivera, de 46 años, trabaja en su tienda de abarrotes, donde, si le va bien, consigue unos 5 mil pesos por semana, que debe repartir en medicinas y recibos, además de resurtir, lo cual le hace imposible costear alrededor de 4 mil pesos cada siete días para las hemodiálisis que no les son facilitadas.

“A la semana ganamos como 5 mil pesos, pero le tengo que comprar la eritropoyetina (para la anemia). Es mucho gasto y me está sobrepasando, me tengo que hacer ‘garras’ y no la estoy armando”, afirmó el juarense, que tuvo que vender su camioneta para sobrellevar los nuevos gastos.

Tras el remplazo del Seguro Popular, con la derogación del artículo 77 BIS, se acordó abrir un rubro de Insabi en el que los gastos corren a cuenta de la Federación para poder ofrecer “gratuidad de los servicios” en el nosocomio del Estado, mismo que está bajo el cargo del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Este año, de acuerdo con el estudio, el presupuesto para el Insabi es 4.5% mayor, en términos reales, que el monto ejercido en 2019 por el SP; esto representa 8 mil 647 mdp más para un aumento en la población potencial de 14.4 millones de personas más 5, y esto tiene como consecuencia contracción del gasto.

Si bien en aquella ocasión de la exigencia, que implicó el cierre de la vialidad, el administrador del inmueble les informó que lograron conseguir un centenar de kits y aseguró que para la siguiente semana esperaban al menos otros 150, los pacientes dijeron que no ha tenido mayores noticias y prevalecen igual.

