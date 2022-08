Aumentan falsificadores en el Consulado de EU

Ciudad Juárez.— La Fiscalía de Distrito en la Zona Norte (FDZN) ha detectado a presuntos estafadores que fabrican documentación falsa como recibos de nómina para realizar trámites ante el Consulado norteamericano e hizo un llamado a la comunidad para que no caiga en este tipo de delitos, ya que pueden ir a la cárcel, dijo el titular de esa representación social, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

El fiscal detalló que el pasado jueves una persona fue detenida luego de que se detectó que usó documentación falsa para que se le aprobara la visa.

“Es una persona a la cual le facilitaron documentos falsos para tratar de acreditar en el Consulado de aquí de Juárez que trabaja como conductor de camiones de carga para una empresa aquí en la ciudad”, explicó.

Destacó que Juárez es una de las fronteras que tiene una Unidad Consular en la FDZN que se coordina con el Consulado de Estados Unidos, que a su vez es el más grande del país, lo cual ha merecido la creación de esa unidad de ministerios públicos y agentes de la Policía de Investigación.

“Desafortunadamente el número de personas que atrae este Consulado por la necesidad de una visa o una residencia, ha despertado en algunas personas la inquietud de elaborar documentos falsos y desafortunadamente el ciudadano cae en este engaño pensando que esta sería la manera en que puede obtener una visa o una residencia y lo único que están logrando es perder dinero y quedarse con un problema legal”, mencionó.

Dijo que usar esos documentos dentro del Consulado de Estados Unidos aquí en la ciudad es un delito federal además de que el uso y la elaboración de los mismos está tipificado como delito también en el estado de Chihuahua, por lo cual se tiene esa unidad en la Fiscalía.

“La invitación es a la población para que no se deje engañar por estos fabricantes de documentos falsos, y muy en particular para tratar de arreglar una visa, porque no solamente tienen responsabilidad penal en el estado sino también en la Federación”, reiteró.

Sin embargo, aunque fue detenido un usuario, aún no se ha arrestado a los falsificadores, de lo cual, aseguró, ya se trabaja en la investigación.

Hasta el momento, la Unidad Consular ha iniciado 70 carpetas de investigación por ese delito en 2020, 2021, y en lo que va del 2022, se han realizado cinco cateos y hay una persona en proceso penal por la elaboración de este tipo de documentación.

“Sin embargo hay más personas que lo siguen haciendo y que lo único que logran es quitarle dinero al ciudadano y meterlo en un problema legal”, advirtió.

Entre los documentos falsos que se han detectado se encuentran recibos de que pertenecen a una plantilla laboral, principalmente en maquiladoras, y documentos de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.