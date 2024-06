Aumentan denuncias por allanamiento de morada

En el último año las denuncias presentadas ante la autoridad estatal por allanamiento de morada subieron 150 por ciento; violación equiparada, 100 por ciento y por narcomenudeo lo hicieron 85.7 por ciento, de acuerdo con la estadística oficial en Data México.

Esto luego de comparar el número de denuncias en abril del 2023 y abril de este año.

En el caso de allanamiento de morada, en abril del año pasado se habían presentado cuatro denuncias, pero en el mismo mes de este año fueron 10; en tanto en el delito de violación equiparada fue de 7 denuncias en 2023 y 12 este año. Además, en el caso de denuncias por narcomenudeo creció de 154 a 286 este año, indica la estadística oficial.

El delito de allanamiento de morada consiste en la conducta de entrar y mantenerse en morada ajena sin autorización. Esta acción se realiza en el lugar de residencia de otra persona física o jurídica.

Existen dos modalidades que se diferencian por el uso o no de intimidación o violencia. Una vulneración a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad de la persona. El Código Penal establece los requisitos y penas para este delito.

Aparte deben cubrirse una serie de requisitos para su catalogación, como: quien comete el delito no cuenta con el consentimiento de la persona que allí vive, no tiene autorización para entrar; la permanencia en cualquiera de los sectores dentro de la morada ajena no es consentida o cuando el acusado del delito es un funcionario público, en este último caso se trata de otro tipo de delitos más graves.