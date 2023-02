Aumentan denuncias de perros abandonados en baldíos

Ciudad Juárez.— Las denuncias de perros abandonados en lotes baldíos van en aumento. De acuerdo con el centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM), cada semana se reciben al menos tres denuncias por este motivo, mientras que la problemática se expone también en redes sociales, donde los usuarios exponen los casos en los diversos grupos de rescate de animales.

“Este perrito está en un terreno baldío… le dejé comida, pero no traía herramienta para sacarlo”, denunció el lunes una usuaria de redes sociales en el grupo Huellitas Callejeras, refiriéndose a un can encerrado y sin comida, en un baldío cercado ubicado sobre la avenida Pedro Rosales de León.

“Si alguien o alguna asociación podría sacarlo de ahí, es desconfiado no se quería acercar”, añadió la usuaria.

Otro caso fue denunciado ayer en el mismo grupo, pero de varios perritos abandonados en un baldío sobre el bulevar Zaragoza, de los que uno era cachorro y murió al parecer por el frío y la falta de alimento.

Diego Poggio, titular del RAMM, indicó que este tipo de casos deben ser atendidos por el Centro Antirrábico, aunque desde hace tiempo dejó de realizar recorridos para resguardar a los canes.

“Ese tipo de perritos la cuestión es que el reglamento sólo nos faculta a los perros con dueño, si uno de los perros de la calle se lastima, lo atropellan o cualquier cuestión que esté en riesgo su vida, ahí sí les damos la atención nosotros”, explicó el titular del RAMM.

Destacó que la problemática de los “lomitos” abandonados en terrenos baldíos es cada vez más común, y esta una de las principales denuncias que reciben al número de WhatsApp habilitado para reportar el maltrato animal.

“La ciudadanía es la que ve las situaciones a nosotros nos gustaría hacer recorridos para ver ese tipo de situaciones, pero no se puede; recordarles que realicen su denuncia y nosotros vamos y nos aseguramos que el animal esté bien, vamos a dejar un citatorio, no vamos a multar de primera mano, y en caso de que no nos contesten o veamos un problema ya mayor le damos aviso a Fiscalía para que con una orden de cateo retire a la mascota”, dijo.

En caso de detectar algún caso de maltrato animal, puede enviar su queja al número de WhatsApp (656) 570-8120 que está habilitado en un horario de 8:00 de la mañana a 20:00 horas.