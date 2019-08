Aumentan casos de hipertensión en el estado

En comparación con el periodo enero-julio de 2018, en un 25 por ciento aumentaron los casos de hipertensión arterial a nivel estatal este 2019, precisan indicadores de la Secretaría de Salud.

Mientras que hasta julio de 2018 se diagnosticó a 11 mil 709 personas con hipertensión, en el mismo período de 2019 han sido 15 mil 439 en el estado.

Marcela Ramírez Prieto, coordinadora del Programa de Salud del Adulto y Adulto Mayor de la dependencia, indicó que el aumento puede ser multifactorial y estar ligado a situaciones estresantes.

“Los aumentos se pudieran deber (también) a casos donde las personas ya vivían con la enfermedad y desconocían que la padecían. La hipertensión no se conoce en vano como el asesino silencioso. No siempre manifiesta síntomas, muchas veces a lo mejor puede sentirse un dolor de cabeza, cansancio. No son tan frecuentes los síntomas que puede manifestar una persona que tiene una presión arterial elevada, hasta que lamentablemente desencadena en un evento cardiovascular”, precisó.

Los datos más actualizados, facilitados por Ramírez Prieto, precisan que se ha registrado en la ciudad el ingreso a tratamiento de mil 119 pacientes con hipertensión este 2019.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud mantiene en tratamiento a 12 mil 695 pacientes con hipertensión, de los cuales el 68.5 son mujeres y el 31.5 son hombres.

“La mujer por tendencia acude un poquito más a la unidad de salud. Sabemos que un hombre acude cuando existe un malestar, cuando se siente mal. Sin embargo, no paramos nosotros en las campañas de detecciones que pueden estar ubicadas en plazas públicas y en centros de salud. Incluso, en el sector maquilador cuando así nos lo solicitan. El gran reto es identificar a las personas que ya tienen la enfermedad y lo desconocen, la recomendación es que acudan a hacerse una detección”, puntualizó.