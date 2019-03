Aumentan 100% homicidios con AMLO

Pese a las estrategias de seguridad implementadas, durante los primeros tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador los homicidios en Ciudad Juárez aumentaron 101.47 por ciento, aceptó el presidente ayer durante su conferencia de prensa matutina.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte, mientras que de diciembre de 2017 a febrero de 2018 se registraron 204 homicidios dolosos, desde el primero de diciembre de 2018 –cuando comenzó su gestión López Obrador– hasta el 28 de febrero pasado sumaron 411 asesinatos en la ciudad.

“En Tijuana se ha logrado bajar la delincuencia, no así en otros lugares. En Juárez, por ejemplo, donde también hay operativo, no se ha podido lograr una disminución. En centros turísticos no hemos podido bajar la incidencia, por ejemplo en Cancún no, sí en Acapulco”, dijo ayer el presidente.





Van 79 asesinatos con operativo conjunto

Desde el primero de diciembre de 2018 hasta la tarde de ayer habían sido asesinadas 434 personas en Juárez, pese a que un día después de la toma de protesta de López Obrador arrancó aquí la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, considerada en el marco del nuevo Plan de Seguridad Nacional que desde entonces mantiene en reuniones diarias a los tres niveles de gobierno.

Además el pasado 13 de febrero se dio en Juárez el arranque del “Operativo de las 17 Regiones” bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 400 militares, 200 agentes federales, 300 municipales y 100 estatales, con el fin de disminuir los índices delictivos.

Sin embargo, desde ese día, cuando comenzó el operativo especial a patrullar las calles de Juárez, suman ya 79 asesinatos.

La violencia en la ciudad tuvo un aumento significativo desde mayo del año pasado, ya que según cifras de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, en enero se registraron 72 homicidios dolosos, 43 en febrero, 56 en marzo, 65 en abril, 124 en mayo, 183 en junio, 175 en julio, 184 en agosto, 83 en septiembre, 64 en octubre, 102 en noviembre y 99 en diciembre.

De acuerdo con cifras oficiales, Ciudad Juárez sufrió en 2018 un incremento del 62.32 por ciento en homicidios dolosos, y un 40 por ciento en robo de vehículos y robo de casa habitación con violencia o “housejacking”, delitos de los cuales continúan siendo víctimas los fronterizos en 2019.

López Obrador también argumentó que la Guardia Nacional bajaría la violencia en el país, sin embargo activistas locales lamentaron ayer mismo que el Gobierno federal no apoye la seguridad para las mujeres en México y en esta frontera. (Hérika Martínez Prado / El Diario)





