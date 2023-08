Aumenta preferencia por los árboles frutales

Ciudad Juárez.- A pesar de que desde febrero inicia la floración de los árboles frutales, en el verano, las personas continúan en busca de los frutos de la región y de los cítricos que estarán listos al finalizar el año.

En los invernaderos aún quedan manzanos, chabacanos, peras, duraznos y parras de uva e higos para su venta, y cuelgan de las ramas las naranjas, mandarinas y limones.

Ramona García tiene en su casa duraznos, manzanos e higos, pero en esta ocasión buscaba un naranjo para ampliar la variedad de sus árboles.

“Me gusta buscar en los invernaderos árboles, con el calor se me han secado dos duraznos, veré si me llevó algún otro de la temporada, también me gustaría tener un naranjo, y hasta un limón persa”, platicó García.

José Manuel Pérez, quien trabaja en el vivero Jardín del Futuro, explicó que desde febrero los clientes buscan los árboles de la región, y para estos meses de verano ya dieron frutos, pero los cítricos como naranja, mandarina y limón también los buscan con frecuencia.

“El limón todo el año da fruta, y la naranja y la mandarina maduran hasta diciembre, pero la gente se lleva todo el año estos árboles, porque sí aguantan el clima de Juárez”, dijo.

Agregó que lo que más se vende son los chabacanos, manzana y pera, debido a que son los que más resisten las altas temperaturas de la ciudad.

Explicó que para trasplantar de una maceta a suelo febrero y agosto son los meses idóneos, y para trasplantar del suelo a otro lugar, diciembre es el mejor tiempo.

Para mantener los árboles sanos, dijo que es importante que se rieguen cada cinco días, y agregarles fertilizante orgánico una vez al mes.

Por su parte, Arturo Martínez, responsable del invernadero Urías, mencionó que aún se venden los frutales de esta temporada, entre los que se encuentran los higos, los ciruelos y las parras, además de los membrillos, aunque en menor cantidad.

El lugar ofrece una gran variedad de estas especies con un costo de 300 pesos cada uno, algunos tienen una altura de metro y medio, como las parras y otros de más de 2 metros.

“Todo el año se llevan los cítricos, y siguen llevando los de la región, a la gente le gusta cada vez más tener sus frutas en casa”, dijo Martínez.

