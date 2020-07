Aumenta la extorsión telefónica a empresas

Internet

Ciudad Juárez— Ante el aumento de casos de extorsión telefónica a las empresas, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) Zona Norte intensificó la campaña denominada ‘Evita ser víctima del Delito de Extorsión’, con la cual se orienta a la comunidad sobre cómo prevenir ser víctimas de esto, en especial a comerciantes y empresarios.

“Hasta junio iban cuatro casos de extorsión cibernética y telefónica, pero la cifra subió este mes, pues al viernes ya son 10 incidentes y desafortunadamente la gente les cree, fueron víctimas y depositaron el dinero; hay algunos que pagaron, desde 7 mil hasta 65 mil pesos”, dijo María Luisa Ponce Acevedo, coordinadora de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Ficosec.

Destacó que en este organismo mantienen una campaña de alerta a la ciudadanía, con una serie de recomendaciones para prevenir las extorsiones, ya que estos casos se han incrementado en diferentes modalidades, como los dirigidos a los emprendedores, a comerciantes y otros pequeños empresarios, a quienes les llaman presuntamente de dependencias de Gobierno.

Ponce dijo que de los 10 casos que se han registrado hasta el viernes pasado, en siete de ellos los propietarios de negocios sí depositaron las cantidades que les pidieron, que van de los 7 mil a los 65 mil pesos.

Se trata en su mayoría de consultorios dentales, de negocios que están en plazas comerciales o de asociaciones civiles cuyos propietarios pagaron el dinero requerido por los extorsionadores, comentó.

‘Si recibes una llamada por personal que supuestamente habla de Comercio, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Cofepris o de alguna otra dependencia de Gobierno, en la que mencionen que te has hecho acreedor a una multa y en el supuesto de que no se haga un depósito, se amenaza con clausurar el negocio, cuelga, comunícate a la línea *2232 o a la lada 800-999-2232. No deposites’, explica la propaganda de la campaña de prevención del Ficosec.

Ponce Acevedo dijo que la modalidad que usan los extorsionadores es identificarse como empleados de dependencias gubernamentales, y lo hacen de tal forma que los ciudadanos les creen, por eso, cuando reciban la llamada, pueden solicitar el apoyo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y ellos los apoyan a verificar la veracidad de lo que les dicen.

Comentó que en este tipo de delitos, cuando los amedrentan, obviamente las víctimas sienten temor, hay una crisis nerviosa, pero pueden ser atendidos de manera anónima en la Línea Ciudadana.

Alertan por llamadas de supuestos bancos

Destacó que es importante la participación de la gente para prevenir los casos de extorsión telefónica, por lo que deben llamar a la Línea Ciudadana *2232 o al 800-999-2232, y en WhatsApp al 656-138-8008.

Dijo que otra de las modalidades muy recurrente es por cargos no reconocidos por alguna institución bancaria, pero cuando esta situación sucede se recomienda acudir a hacer el trámite al banco, y en cuanto se reciba este tipo de llamadas, saber que el banco no se va a comunicar con el cliente para estos casos.

Los delincuentes tienen todo bien estructurado, se escuchan incluso grabaciones del banco, pero es importante tener conocimiento de esta modalidad, ya que en la mayoría de las veces te piden información de la cuenta y cuando ellos la obtienen con facilidad pueden hacer uso del dinero que se tiene en ella, señaló. Señaló que la Línea Ciudadana se especializa en cuestiones de delitos, pues se busca disminuir el índice delictivo y al mismo tiempo prevenirlo, con la atención por parte de cinco abogados y psicólogos que están al servicio de la comunidad los 365 días del año.