Aumenta detección del cáncer de mama

Ciudad Juárez.- Gracias los programas de prevención se ha generado más conciencia en la población de realizarse estudios y reflejo de ello es que del 2020 al 2022 aumentó un 50 por ciento los reportes de cáncer de mama, señaló la Dirección de Salud del Gobierno municipal.

Por lo anterior se exhortó a la comunidad a que cada seis meses se realice una evaluación médica para detectar oportunamente casos de cáncer de mama.

La directora general de Salud del Municipio, Daphne Santana Fernández, expresó durante el desarrollo de la Cruzada Rosa, en la colonia Kilómetro 27, que es necesario que mujeres, y también hombres, tengan periódicamente una autoexploración.

“Por el cáncer de mama no debiéramos morir si es detectado oportunamente”, dijo.

Es necesario que mujeres y hombres nos acerquemos a ser atendidos, llevar una vida con ejercicio y hacer un estudio para la detención, dijo.

Comentó que del 2020 al 2022 aumentó un 50 por ciento los reportes de cáncer de mama; esto debido a que se tiene más conciencia en la población de realizarse estudios.

Mastografías gratis

Este mal se presenta principalmente en mujeres de 40 a 60 años, sobre todo si tiene sobrepeso, obesidad, mala alimentación, vida sedentaria y antecedentes de cáncer entre hermanas o madres de familia.

Santana Fernández dio a conocer que para ayudar a la población que padece esta enfermedad la Dirección General de Centros Comunitarios realiza durante todo el año mastografias de manera gratuita, por lo que se pide a la población que se informe y acuda a realizarse los estudios.

A través de estas revisiones se logró detectar algunos casos y las pacientes fueron canalizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que hay un convenio entre dicha institución y Gobierno municipal.

Es importante que los ciudadanos conozcan que el Municipio cuenta con los recursos y programas necesarios para atenderlos, aseguró.

Cruzada Rosa

Ayer sábado, mujeres acudieron a la Cruzada Rosa que se llevó a cabo en el centro comunitario José Refugio Sánchez, situado en la colonia Kilómetro 27.

Las mujeres previo a realizar sus estudios de mastografía y revisiones médicas, señalaron que esta acción es de gran beneficio para la salud y agradecieron que se realicen estos estudios de forma gratuita, que promueven la pronta detección de esta enfermedad.

Uno de los casos es el de María Cristina Rentería Bañuelos, quien a pesar del temor que le ocasionaba el realizar el estudio acudió para beneficio de su salud y de su familia.

“A mí se me hace buena labor porque muchas veces no se toman el tiempo de saber cómo está la comunidad y a mí se me hace buen servicio el que está prestando el gobierno, así que aprovechen ahorita que nos están dando esto para bien de cada quien, porque necesitamos estar bien como mujeres, como cabeza de la familia”, detalló.

Eva Malia Castro, acudió desde la colonia Luis Echeverría a realizarse una mastografía por primera vez y acompañada de sus hijos agradeció por este servicio de salud que es otorgado de forma gratuita.

“Es muy bueno porque la verdad pues yo soy una de las personas más desidiosas y ahora pues aprovechamos la oportunidad de venir”, puntualizó.

En el caso de Viviana Bastidos, fue la experiencia a través de una amiga lo que la motivó a tomar el estudio y llamó a las mujeres a no dejarlo de lado y atenderse porque una detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

“Hace cinco meses una amiga, muy amiga acaba de fallecer, le diagnosticaron cáncer de mama, le hicieron todo, le quitaron el pecho, pero el cáncer la invadió y acaba de morir muy joven y creo que es muy importante hacerse este estudio porque el cáncer a tiempo tiene cura”, resaltó.

Agregó que en su caso es madre soltera y el estar bien, garantiza el bienestar de su familia.

Como parte de la Cruzada Rosa se realizaron estudios de mastografía, consulta médica, dentista, servicios de belleza, entre otro. Además se dio a conocer que los estudios de mastografía se realizan durante todo el año en forma gratuita en los centros comunitarios: Palo Chino, Kilómetro 27, Granjas de Chapultepec y Olivia Espinoza, los cuales están atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.