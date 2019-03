Aumenta cultura de donación de sangre

Del 2013 a la fecha la cultura y concientización de la importancia en la donación de sangre ha aumentado, al grado que el año pasado se logró llegar al 70 por ciento de donadores altruistas que se tenían previstos como meta, informó Lorena López Rentería, coordinadora de las campañas de donación.

“Antes la gente solamente quería donar sangre cuando algún familiar lo necesitaba, no veían como una prioridad la donación de sangre y hemos hecho mucho hincapié en la cultura, estamos trabajando con primarias, secundarias, dando pláticas a niños”, expuso.

“La sangre no se compra ni se fabrica”, señaló, y agregó que poco a poco se ha informado que los costos que se cobran a quienes no llevan donadores son cuotas de recuperación mínimas por el material utilizado, pero aseguró que la sangre en sí no tiene un precio.

López Rentería comentó que Chihuahua es el primer lugar y Juárez punta de lanza en la donación altruista, y se pretende que la sangre siempre espere al paciente en lugar de que esto sea al revés.

“También decimos ¿te da miedo donar sangre y no te daría más miedo necesitarla? Es algo que nos ha funcionado mucho para concientizar a las personas”, dijo.

Agregó que el lapso de espera para quien dona este líquido debe ser de dos meses para volver a donarlo, y en el caso de las plaquetas, que es un procedimiento más largo, 15 días.

La coordinadora dio a conocer que la meta a la que se espera llegar es mil donadores altruistas cada mes, y para ello comentó que se llevarán a cabo entre 12 y 14 campañas mensuales en las que se pretende ver esto como una conciencia social y una responsabilidad ciudadana que puede salvar vidas.

“Como personal del Banco de Sangre estamos muy contentos porque cada vez está promocionándose más la cultura de la donación de sangre y al parecer vamos a favor en las campañas que hemos tenido incluso rebasando las metas que se han fijado, cerramos exitosamente el mes”, expresó. (Abril Salgado)





[email protected]