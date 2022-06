Aumenta Congreso pena para el delito de estupro

Ciudad Juárez.— Durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones celebrado ayer en Juárez en las oficinas estatales ubicados en el Pueblito Mexicano, los diputados locales incrementaron la pena por el delito de estupro, incluyeron a los adultos mayores para ser protegidos ante violencia familiar, y además crearon el nuevo Fideicomiso para el Desarrollo Sustentable del Estado.

En el caso del delito de estupro, la nueva legislación establece que a quien tenga cópula con una persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de dos a seis años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

PUBLICIDAD

Los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia establecieron que aunque el consentimiento para la relación sexual fuera otorgado por parte de la víctima, éste estará viciado, pues se trata de una persona adolescente, y después dictaminaron la propuesta presentada por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo reformaron el Código Penal para proteger a los adultos mayores de la violencia familiar, al votar a favor del proyecto del diputado Mario Vázquez Robles, para que al igual que la mujer embarazada, los niños y adolescentes, los adultos mayores sean protegidos de la violencia familiar.

“Derivado de una población de personas adultas mayores que se ha incrementado en tres puntos porcentuales durante el último decenio, es indispensable reforzar el marco jurídico que contempla protección a los adultos mayores, de tal suerte que se puedan garantizar condiciones de senectud dignas, máxime con la actual situación que ha generado alerta global y que golpea considerablemente a la población mayor, como es la pandemia de Covid-19”, se informó.

Los diputados enfatizaron acerca de la desventaja de la condición jurídica y social en situación de vulnerabilidad ha sido reconocida por las normas jurídicas y la política pública. Finalmente, aseguraron que el fenómeno de la violencia familiar sigue siendo un desafío para el Estado, pues continúa siendo un problema normalizado y en aumento ante la pasividad institucional.

“Por tal motivo, es que se reforma el Código Penal para salvaguardar la integridad de los adultos mayores de violencia familiar.

También se autorizó al Ejecutivo estatal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda, formalice el contrato de fideicomiso respectivo suscrito con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado y con las características que se describen el decreto.

Explicaron que el fideicomiso tendrá por objeto destinar recursos en favor de los fideicomisarios para la ejecución de programas y proyectos vinculados con la creación, fomento, fortalecimiento, mejora y/o ampliación de infraestructura y equipamiento energético, y en general, a aquellos programas y proyectos que constituyan a juicio del Comité Técnico, una condición indispensable para el desarrollo energético sustentable del estado y sus municipios, que sean presentados por la Agencia, así como por cualquiera de los integrantes del Comité Técnico, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Será administrado por un comité técnico el cual, incluyendo sus suplentes, serán de carácter honorífico, y no recibirán retribución alguna por su cargo.

Por la tarde, los diputados clausuraron los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones de los diputados del Congreso de Chihuahua.

En representación de la gobernadora constitucional del estado, María Eugenia Campos Galván, el secretario general de gobierno, César Jáuregui Moreno, ofreció un discurso en el que destacó la importancia de los hechos históricos desarrollados en Ciudad Juárez durante la Revolución Mexicana en 1910, que fueron el detonante de ésta y factor determinante para que el presidente Porfirio Díaz dejara el poder.

“Es bien importante que no perdamos memoria histórica sobre hechos que van marcando la historia que colocó a Ciudad Juárez como eje central de la trama político-jurídica desarrollada en aquella época”, dijo el secretario general de gobierno, quien aseguró que no será la última batalla que “esta gran población y este gran municipio vaya a dar por este país”.

Ilse América, junto con la bancada de Morena

Por otra parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ilse América García, apareció en Juárez junto con la bancada de Morena en conferencia de prensa, asegurando que recibió una propuesta para cambiarse de bando.

El mismo coordinador de los morenistas en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo ayer que la invitó a adherirse a su fracción. Pero ella señaló que es una decisión que todavía no toma, sin embargo sí advirtió que esto podría suceder.

“No me parece la forma de cómo operaron el tema del poder judicial, una forma incongruente de querer imponer por solamente ser un grupo mayoritario como el PAN… cosa que yo no voy a ser, no regalo votos solamente para acatar órdenes”, señaló la diputada.