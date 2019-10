Atropellan a estudiante de preparatoria frente a parada de Vivebús

Ciudad Juárez.- Una estudiante de la preparatoria CETCJ Guerreros fue atropellada esta tarde al parecer cuando se dirigía a su casa tras salir de la escuela.

El percance vial ocurrió cerca de las 2 de la tarde en bulevar Zaragoza casi esquina con Durango, frente a la estación del Vivebús.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindar los primeros auxilios a la adolescente y la trasladaron a un hospital, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

De acuerdo a información difundida en un grupo de Facebook, la menor de edad atravesó la calle sin fijarse y fue impactada por un vehículo, el cual quedó con el parabrisas quebrado.

Usuarios del grupo de Facebook donde se difundió el hecho comentaron que es muy común que los estudiantes atraviesen por ese lugar sin fijarse y con los audifonos puestos.

“Yo vivo por esa zona y paso por ahí diario, y es un verdadero problema con los carros y alumnos de la prepa, se atraviesan sin precaución.

Hace días a mí me tocó que por poco atropello a un grupito, eran varios alumnos, el semáforo estaba en verde y yo iba despacio por lo mismo, estaban en la orilla de la calle y en eso se cruzan caminando como si no viniera ningún carro, me frene y por poco el carro de atrás me choca. Y lo peor de todo es que los alumnos iban risa y risa”, comentó una vecina del sector por medio de Facebook.