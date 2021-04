Atropella y arrastra Bravobús a pasajera

Cortesía / La mujer lesionada en el incidente Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Paradero recién remodelado es utilizado como refugio por indigentes

Ciudad Juárez— Una mujer fue arrastrada cuatro metros por un conductor del Bravobús. El percance ocurrió el sábado pasado, cuando el chofer arrancó la unidad sin esperar a que la pasajera descendiera totalmente, denunciaron usuarios.

El incidente fue documentado por pasajeros la tarde del sábado 24 de abril, frente a la estación Oasis, una de las 33 estaciones de la ruta troncal Bravobús que remodeló o construyó el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPF) con una inversión de 59 millones pesos, como informó anteriormente Sergio Madero Villanueva, el titular del fideicomiso.

Según la quejosa, el paradero es utilizado como vivienda por indigentes al estar en desuso y atribuyó el accidente a que el chofer no utilizó el carril confinado y descendió a los pasajeros por la banqueta.

“El sábado abordé el famoso ‘Bravobús’ y al bajarme en mi estación, la cual no se encuentra en estado de bajar pasajeros porque no cuenta con luz y vive gente ahí de la calle, el chofer del autobús no se esperó a que otra señora bajara correctamente y se cayó, sus piernas quedaron prensadas en la llanta del camión y aunque le grité al chofer la arrastró cuatro metros”, narró la denunciante.

La usuaria dijo que la mayoría de los pasajeros transbordó otra unidad y sólo ella y un matrimonio se quedaron acompañando a la mujer lesionada, por lo que reprobó la falta de solidaridad del resto de los pasajeros.

“Yo sabía que si nos íbamos y dejábamos a la señora ahí, el conductor del autobús la dejaría tirada. Ella estaba grave y necesitaba ayuda médica; pedí al chofer que por favor se comunicara con su jefe o alguna persona de la empresa para que se hicieran responsables y la señora recibiera atención médica y el conductor nos dijo que su radio no servía, ni tampoco llevaba teléfono celular y que lamentaba no poder hacer algo”, agregó.

Los pasajeros buscaron el número de teléfono del Fideicomiso de Transporte Autos Sustentable EcoBús Juárez, del que es secretario técnico José María Fernández Sigala, sin resultados positivos.

“Le pedimos que nos diera el número del autobús para poder marcar y nos comentó que sí lo traía adentro pero que ya veía borroso, como pudimos encontramos el número telefónico de los autobuses pero se encontraba fuera de servicio. ¿Para qué ponen el pinche número si ni siquiera sirve?”, cuestionó indignada.

“Marcamos al 911, hice como 30 llamadas y jamás nadie con contestó, el señor y su esposa que se quedó conmigo me ayudaban a marcar el número de la Policía, ya que el chofer empezó a decir que él ya se tenía que retirar y que ese no era su problema y le empecé a tomar fotos y videos de lo sucedido, ya que él se deslindaba de cualquier accidente y según su versión no vio cuando la señora bajó”, narró la denunciante.

Después de dos horas y media llegaron agentes estatales que dieron aviso a Seguridad Vial y se hicieron cargo de atender a la lesionada.

Sergio Madero Villanueva, titular del FPF, dijo que las estaciones ya fueron entregadas al fideicomiso que operar la ruta, por lo que la operación depende de ellos. El Diario buscó a José María Fernández Sigala, sin respuesta hasta el momento. La titular de la oficina de Transporte Público tampoco atendió a las llamadas.

Ese es el lugar de ascenso y descenso de pasajeros no a media calle en la banqueta, por eso fue el accidente, hoy fue esa señora, mañana puede ser mi mamá, la de ustedes o incluso sus hijas”, reprochó la usuaria.