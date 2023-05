Atribuyen violento fin de semana a pelea ‘Mexicle’ vs ‘La Empresa’

Ciudad Juárez.- Luego de la ola de asesinatos que vivió Juárez el sábado 6 de mayo, en que 14 personas fueron asesinadas a tiros (según indicó personal de la Fiscalía General del Estado), cuatro hombres resultaron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por tres distintos hechos con víctimas fatales, informó personal de la corporación local.

De acuerdo con el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, se trató de una confrontación entre grupos del crimen organizado denominados “Mexicles” y “La Empresa” por el control de las diferentes actividades ilícitas en la ciudad, que incluyen el tráfico de personas migrantes.

“Traen una guerra entre ellos, control de la plaza, del tráfico de drogas, de migrantes (…) están en proceso de identificación (…) Se tendrán que probar e integrar las correspondientes carpetas”, dijo Salas a este medio.

El sábado 6 de mayo se ha convertido con esos 14 homicidios dolosos en el segundo día con más casos en lo que va de 2023 (el primero fue el 1 de enero, en que 17 personas fueron asesinadas al interior del Centro de Reinserción Social –Cereso– número 3 de Juárez, en un operativo de escape de 26 reos).

Hasta el corte de esta edición y con tres asesinatos registrados ayer, mayo sumaba ya 32 homicidios dolosos, y 2023 tenía en su haber 413 casos de asesinatos violentos, de acuerdo con cifras tanto de la FGE como con base en el seguimiento de este medio.

De acuerdo con el titular de la SSPM, la ola violenta del sábado fue algo que no se pudo prever pero no los tomó por sorpresa pues “en cuestiones de seguridad siempre estamos alerta”. Además, señaló que se trató de eventos relacionados con la delincuencia organizada, en que no hubo víctimas ajenas a los conflictos entre los grupos delictivos que se atacaron el pasado sábado.

“Nosotros creemos que son pleitos entre las bandas criminales, que mueven su modus operandi de alguna manera. Ahora la mayoría (de los ataques fatales) fueron al interior de domicilios porque traemos bastante presencia en las calles”, detalló el mando policiaco.

Acuerdan reforzar vigilancia

Por la mañana del domingo, añadió, derivado de esta ola de asesinatos, las distintas corporaciones policiacas que trabajan en la ciudad se reunieron en la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, con el comandante de la Quinta Zona Militar, Sául Luna Jaimes, a la cabeza de la junta.

En dicha reunión, acordaron reforzar la vigilancia y acciones de seguridad en “lugares que traemos como focos rojos” tras los atentados, dijo Muñoz Morales. Precisó que los ataques empezaron en el suroriente de la ciudad, pero luego se movieron hacia el poniente, por lo que serán esas zonas las que tendrán una mayor presencia policial a la de días anteriores.

No obstante, ya se contaba con ella, que fue lo que ayudó a detener a los cuatro presuntos implicados en tres de los 14 asesinatos, comentó el jefe de la Policía local.

Ayudó “la rápida acción, la presencia que tenemos en toda la ciudad, el despliegue que tenemos en donde ya conocemos que pueden ser lugares conflictivos”, agregó.

Por último, exhortó a la ciudadanía a no caer en pánico pues se trata de hechos relacionados con actividades criminales. Inclusive, “en el reconocimiento de personas que perdieron la vida algunos fueron identificados y tenían problemas con narcomenudeo y hasta detenciones”.

Las detenciones

Eduardo Ángel A. R., de 23 años de edad, y José V. A., de 27, fueron detenidos en el cruce de las calles Volcán Bravo y Volcán Olivino, en el fraccionamiento Cerradas del Parque, por un hecho ocurrido en Volcán Usuluán y Volcán Izalco.

Ahí, presuntamente asesinaron a un hombre con disparos de arma de fuego para luego huir corriendo, y al ser ubicados por los agentes preventivos locales, estaban cambiándose de vestimenta y deshaciéndose de la que traían puesta.

Testigos presenciales de este asesinato posteriormente reconocieron a los detenidos, y aunque no se encontró el arma de fuego con que habrían cometido el homicidio, fueron consignados a la autoridad investigadora.

En un segundo hecho, Héctor R. C. fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio luego de que fue sometido por personas que atestiguaron el hecho violento, la noche del viernes en la colonia Independencia.

El relato oficial indica que los policías municipales recibieron un llamado de emergencia en el que se reportó a una persona retenida tras haber disparado contra un hombre en el cruce de las calles Francisca Gravas y Dolores Revilla.

Al llegar al lugar, las personas entregaron al presunto responsable, identificado como Héctor R. C., de 25 años de edad, pero no se le encontró ningún arma de fuego.

El hombre presentaba lesiones en el rostro, derivadas aparentemente de la retención que hicieron familiares y amistades de la víctima fatal, trascendió.

Por último, Jesús Armando D. R., de 29 años de edad, fue detenido por presuntamente haber asesinado a un hombre en la colonia Portal del Roble con un arma de fuego, misma que fue encontrada en el vehículo que viajaba, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Tras el asesinato de un hombre por disparos de arma de fuego ocurrido en el cruce de las calles Puerto Mezquital y Puerto Isabel, al número de emergencias 911 se realizaron reportes de que el responsable habría escapado en un automóvil Dodge Neon 2005 azul, sin placas de circulación.

Policías municipales hicieron una búsqueda del vehículo con la descripción obtenida, y lo ubicaron en cuestión de minutos, de acuerdo con el comunicado, en el cruce del bulevar Independencia y calle Francisco Márquez de la colonia El Papalote.

Los agentes preventivos marcaron el alto al conductor del vehículo particular, y posteriormente se le realizó una inspección preventiva, con lo que se ubicaron debajo del asiento del copiloto dos armas de fuego calibre 9 mm, una de ellas con cargador abastecido con un cartucho útil y la otra con cargador desabastecido.