Atribuye persecución a ‘deseos impuros’ de Corral

Ciudad Juárez.- El exdirigente magisterial Alejandro Villarreal Aldaz, detenido y luego absuelto por el delito de peculado en una investigación de los ‘Expedientes X’, aseguró que fue víctima de acoso y persecución por parte del exgobernador Javier Corral. “Corral nos obligó por su enfermedad, su patología de mesianismo, fascismo, su enfermiza persecución y esa patología de vernos sufrir, porque en el circuito cerrado de la prisión en Aquiles Serdán él tenía acceso directo a las cámaras en su despacho y gozaba de vernos encerrados, de vernos bañar, de que nos dejaran dormir con la luz prendida, gozaba de vernos desnudar antes de salir o regresar de una audiencia. Esa enfermedad que tiene Corral, que goza de ver el sufrimiento de los demás, este hombre enfermizo dejó grandes heridas en todos los que estuvimos allí”, comentó en entrevista.

Detalló que Corral Jurado trató su caso con especial escarnio después de negarse al acoso del exmandatario. “Fui objeto de un acoso de Corral y derivado de ello surgió un odio y una permanente persecución en mi contra, denostando mi imagen, ensuciando mi trayectoria”, anotó Villarreal Aldaz, al momento de recordar algunos episodios que vivió con el exmandatario desde 2018.

“En el principio de su administración hasta amigo me decía, me mandaba mensajes y marcaba todos los días. Todo fue cuestión de que me negara a sus deseos impuros, a su desviación; que no critico, soy un actor político pro libertades, cada quien define su orientación sexual, pero cuando utilizas el poder para que ello te ayude a satisfacer tus necesidades socioemocionales o fisiológicas, ahí se convierte en un delito y yo no estaba dispuesto a que él delinquiera en mi persona y que abusara del poder que ostentaba, ahí fue estatal donde se rompió todo y vino la persecución”, comentó.

Villarreal Aldaz fue detenido en junio de 2018 acusado del delito de peculado por presuntamente haber recibido varios millones de pesos de la administración de César Duarte, esto como parte de la operación “Justicia para Chihuahua” que investigaba los desvíos de recursos durante ese mandato.

En ese momento Villarreal fungía como coordinador nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Joven y encabezaba la lista de candidatos a diputados plurinominales del Partido Nueva Alianza.

Fue hasta el 2021 cuando una resolución de un tribunal colegiado exoneró al exdirigente de la Sección 8 del SNTE de tres causas penales en las que se le acusaba de peculado agravado y de presuntos desfalcos.

“Lo que me hizo Corral me ha dejado secuelas físicas y psicológicas. El escarnio público del que fuimos objeto, del que fue nuestra familia, el gasto permanente de estar atendiendo jurídicamente las falsas acusaciones, de estar atendiendo mi salud y mi familia, conlleva a una consecuencia permanente y a todos los que aún mantenemos comunicación después de lo que Corral nos obligó por su enfermiza persecución”, señaló. “No debí estar en prisión, me quitaron tres años de libertad”, sentenció.

Ahora en libertad, Villarreal Aldaz dijo temer por su vida y asegura que tres años después de haber obtenido su libertad todavía recibe amenazas de muerte.

“Yo tuve y tengo todavía amenazas de muerte de parte de Javier Corral. Hasta que esto no termine y se haga justicia. Javier Corral tiene alcances económicos y tiene conocidos en otras partes del país que le pudieran ayudar a cometer una atrocidad como un atentado contra un servidor o contra otra persona… me doy cuenta que hay gente que me vigila, todavía siguen haciendo presencia vigilantes”, advirtió.

La situación le llevó a que en abril del año pasado presentara una denuncia penal por el delito de amenaza de muerte. Sin embargo, aseguró que, por consejo de su equipo de abogados, se abstiene de ventilar nuevas denuncias ante instancias judiciales.

“Fuimos víctimas de tortura. Fuimos testigos de lo que, de manera directa, a un amigo le llevó a tomar una decisión fatal (Antonio Tarín). Los daños no se nos han reparado después de estar privados de la libertad, ahora viene la lucha de limpiar mi imagen”, apuntó.