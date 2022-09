Atraviesan el país gracias a ‘salvoconducto’

Ciudad Juárez.— Con un “salvoconducto” que les permite transitar libremente por México durante una semana, cientos de migrantes venezolanos han arribado diariamente a Ciudad Juárez en los últimos días.

La mayoría de ellos han viajado desde Chiapas y Oaxaca en camiones de pasajeros, para luego llegar al río Bravo y cruzar la frontera en busca de asilo en Estados Unidos, debido a que cuentan con una excepción a la política sanitaria de expulsión llamada Título 42.

Sin embargo, otros que no cuentan con los al menos 4 mil pesos que cuesta viajar en autobús desde Chiapas hasta esta frontera, deben buscar otras maneras de llegar, como lo hicieron Joel Guevara, de 38 años de edad, y su hijo Luis Ángel, de 14, quienes por días caminaron, otros viajaron en tren y unos más les dieron “rait”.

“Lo más difícil ha sido la caminata, acá en México también nos robaron, nos quitaron la mochila; a él (a su hijo) lo cortaron por aquí y por acá”, aseguró el sudamericano al tocar con sus manos su cuello y sus costillas.

“Nos quitaron todo, pero no teníamos nada, ellos pensaban que nosotros teníamos plata, pero se fueron sin nada porque nosotros no teníamos nada”, agregó quien durante su trayecto caminó por días junto a su hijo de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, hasta que lograron subirse al tren en Torreón.

Guevara explicó que desde que su hijo tenía un año y medio de nacido sólo han vivido los dos juntos, pero que su trabajo como carpintero en Venezuela únicamente le alcanza para comer cinco días, por lo que cuando su hermano le platicó que podían llegar a Estados Unidos y llevar su solicitud de asilo dentro del país, ambos decidieron migrar.

“Aquí todo mundo llega como puede, yo vengo con seis personas solamente, mis hermanos y otras personas más, pero todo mundo va dejando el rastro y tú sigues los rastros. Es mucha la gente, demasiada la que está saliendo de Venezuela”, comentó Samuel Pirela, de 25 años de edad, quien llegó a Ciudad Juárez el domingo con sus dos hermanos de 26 y 28 años, para cruzar el río Bravo y entregarse a la Patrulla Fronteriza.

‘No todos los migrantes son iguales’

Jeico José, de 22 años, llegó con un grupo de sus paisanos a quienes conoció en la selva del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, por donde caminaron 11 días. Dijo que ellos obtuvieron un permiso en Tapachula para permanecer siete días, pero no podían salir de Chiapas; sin embargo, decidieron emprender el viaje en autobús.

“Yo caminé desde Chiapas hasta Oaxaca. En Chiapas te dan un permiso pero sólo para estar ahí, luego hay que viajar a San Pedro (Pochutla) y ahí te dan un permiso por siete días para transitar todo México. Yo tengo ya tres días de esos siete días consumidos, pude comprar un boleto, pero imagínese una persona que no tenga dinero y que solamente le den siete días, ¿cómo le hace para conseguir?, automáticamente se ve más prolongada su estadía, pero le caen encima las autoridades. No todos los migrantes son iguales y no todas las situaciones son iguales”, explicó Luis Reyes, de 23 años, quien llegó solo a Ciudad Juárez.

Detenidos por municipales

Dijo que cuando llegó a la ciudad fue detenido por policías municipales pero les mostró sus documentos para transitar por el país, por lo que lo tuvieron que dejar en libertad y regresarle los 90 dólares que habían tomado de su cartera, aunque la Policía municipal no cuenta con facultades para detener a migrantes.

Como él, con maletas, niños en brazos y emocionados por saberse en Estados Unidos después de hasta dos meses de viaje, desde el fin de semana cientos de sudamericanos han llegado diariamente a El Paso a través de Ciudad Juárez, ya que aseguraron que les han dicho que es la frontera más segura para cruzar.